RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Их завезли в 70-х годах: в Винницкой области заметили стадо величественных животных (видео)

В Винницкой области заметили зубров (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Винницкой области показали стадо зубров в дикой природе. Животные обитают на 12 тысяч гектарах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Центральний лісовий офіс ДП "Ліси України".

Что известно о животных

Животных в область завезли лесоводы в 70-х годах прошлого века из Волыни. В настоящее время в регионе проживает 125 зубров.

Лесовики заселили туда 4 самки и 2-х самцов. Ареал обитания и условия подошли зубрам, так что за 45 лет их популяция увеличилась.

Это краснокнижный вид и находится под особой охраной.

Лесовики охраняют и снабжают зубров пищей и водой в течение всего года. В угодьях филиала создан комплекс биотехнических сооружений - подкормочные площадки, солонцы, водопои.

Зубры в Винницкой области поделились на три стада, а также отдельно ходят постаревшие зубры-самцы, одиночки, не успевающие за молодняком.

Интересно, что в стаде зубров царит матриархат, а к детенышам у них особое отношение. К примеру, в сильные морозы зимой все стадо сбивается в кучу, а в центре оставляют телят, чтобы те не замерзли и грелись от тепла старших особей.

Каждый год численность зубров растет, а это свидетельствует о благоприятных условиях для жизни и размножения.

Эти животные перекликаются друг с другом непродолжительным глухим похрюкиванием, а в случае опасности фыркают.

Зубр - единственный вид в мире, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления браконьерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Леса УкраиныЖивотные