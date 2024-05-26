Їх запахи вразять усіх: 6 неймовірних квітів, які мають насичений аромат (фото)

Геліотроп

Садівник Тері Спейт розповів, що цей солодкий однорічник має аромат, що нагадує вишневий пиріг.

Рослина вимагає повного або часткового сонця та помірного поливу. Розташувати її потрібно у невеликому саду.

Це трав'яниста декоративна рослина з запашними ліловими квітами.

Геліотроп (фото: wikipedia)

Троянда

Троянди мають широкий спектр ароматів, залежно від сорту, який ви вирощуєте у своєму саду. Багато з них мають саме фруктові аромати.

Її медовий аромат полонить і зачаровує. Троянда має багато сортів, тому ви легко зможете вибрати навіть декілька видів, щоб оформити свій неповторний сад.

Троянда (фото: wikipedia)

Лаванда

Це багаторічна рослина, яка має не лише неперевершений упізнаваний запах, а ще й цілющі властивості. Аромат цієї квітки допомагає розслабитися, зняти стрес та головний біль.

Вона також має кілька сортів, важливо обирати той, який підходить саме для вашого регіону, щоб рослина добре переносила погодні умови.

Лаванда (фото: wikipedia)

Ірис

В народі такі квіти називають півниками. Такі квіти досить невибагливі у догляді, стійкі до посухи, мають гарний аромат та різнокольорове забарвлення квітів.

Ірис (фото: wikipedia)

Запашний горошок

Це однорічна кучерява культура відрізняється множинними ароматними квітами. Їх запах найбільш повно розкривається в вечірній час.

Рослина відноситься до пізньоквітучих. Тому пахощі вашого саду будуть тішити до самої осені.

Запашний горошок (фото: wikipedia)

Півонія

Півонія (фото: wikipedia)

Де найкраще посадити ароматні квіти

Уздовж доріжок

При цьому варіанті посадки можна насолоджуватися найбільш сильним ароматом квітів. Можна комбінувати рослини за часом появи приємного запаху: одні стають запашними вранці, інші - в полуденний час, а треті вважають за краще вечірню прохолоду.

Біля будинку

Розмістити запашні квіти можна поруч з будинком - біля вхідних дверей або вікон. В цьому випадку аромат буде відчуватися як всередині приміщень, так і на вулиці. Відмінним варіантом стане розміщення квітів на балконі або лоджії.

У зоні відпочинку

На кожній дільниці є місце для розслаблення і відпочинку. Обов'язково розміщують запашні культури поруч з лавками, на терасах, патіо, в альтанках або поруч з ними.