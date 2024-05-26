Их запахи впечатлят всех: 6 невероятных цветов, имеющих насыщенный аромат (фото)

Гелиотроп

Садовод Тери Спейт рассказал, что этот сладкий однолетник имеет аромат, напоминающий вишневый пирог.

Растение требует полного или частичного солнца и умеренного полива. Разместить нужно в небольшом саду.

Это травянистое декоративное растение с душистыми лиловыми цветами.

Гелиотроп (фото: wikipedia)

Роза

Розы имеют широкий спектр ароматов в зависимости от сорта, который вы выращиваете в своем саду. Многие имеют именно фруктовые ароматы.

Ее медовый аромат пленяет и завораживает. Роза имеет много сортов, потому вы легко сможете выбрать даже несколько видов, чтобы оформить свой неповторимый сад.

Роза (фото: wikipedia)

Лаванда

Это многолетнее растение, которое обладает не только непревзойденным запахом, но и целебными свойствами. Аромат этого цветка помогает расслабиться, снять стресс и головные боли.

Она также имеет несколько сортов, важно выбирать тот, который подходит именно для вашего региона, чтобы растение хорошо переносило погодные условия.

Лаванда (фото: wikipedia)

Ирис

В народе такие цветы называют петушками. Такие цветы достаточно неприхотливы в уходе, устойчивы к засухе, имеют хороший аромат и разноцветную окраску цветов.

Ирис (фото: wikipedia)

Душистый горошек

Это однолетняя вьющаяся культура отличается множественными ароматными цветами. Их запах наиболее полно раскрывается в вечернее время.

Растение относится к позднецветущим. Поэтому аромат вашего сада будет радовать до самой осени.

Душистый горошек (фото: wikipedia)

Пионы

Пионы (фото: wikipedia)

Где лучше посадить ароматные цветы

Вдоль дорожек

При этом варианте посадки можно наслаждаться самым сильным ароматом цветов. Можно комбинировать растения по времени появления приятного запаха: одни становятся душистыми утром, другие - в полуденное время, а третьи предпочитают вечернюю прохладу.

Возле дома

Разместить душистые цветы можно рядом с домом - возле входной двери или окон. В этом случае аромат будет ощущаться как внутри помещений, так и на улице. Отличным вариантом станет размещение цветов на балконе или лоджии.

В зоне отдыха

На каждом участке есть место для расслабления и отдыха. Обязательно размещают душистые культуры рядом со скамейками, на террасах, патио, в беседках или рядом с ними.