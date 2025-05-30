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Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)

П'ятниця 30 травня 2025 14:39
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Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото) Як виглядали українські зірки на випускних зі шкіл (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 30 травня, у більшості українських шкіл пролунали останні дзвоники. Попереду - сезон випускних, який завжди викликає хвилювання, сльози радості й незабутні спогади.

З цієї нагоди РБК-Україна (проект Styler) вирішило згадати, якими були на своїх шкільних випускних ті, кого нині знає вся країна. Архівні фото українських зірок - у нашому матеріалі.

MONATIK

Один із найяскравіших артистів сучасної сцени Дмитро Монатік для свого випускного обрав чорний костюм з червоною краваткою, а на фото з того дня - ще з дредами - позує біля рідної школи у Луцьку в компанії однокласників. Впізнати майбутню зірку на архівному знімку непросто!

Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)MONATIK з однокласниками (скріншот)

Віра Кекелія

На архівному кадрі, який 39-річна співачка свого часу запостила у сторіз, вона позує разом з однокласниками, стоячи на задньому плані - тому її червону сукню роздивитися непросто.

Згодом артистка показала обрізане фото, де вже краще видно її зачіску, макіяж і сережки. У підписі Кекелія зізналася: без підказки фанам було б складно впізнати її, адже за два десятиліття вона, за власними словами, дуже змінилася.

Віра Кекелія на шкільному випускному (скріншот)

Світлана Тарабарова

Сьогодні Світлана Тарабарова має яскравий впізнаваний образ - насичене руде волосся, яке давно стало її візитівкою. Втім, так було не завжди. На шкільному випускному співачка виглядала зовсім інакше: вона була блондинкою і вже тоді не боялася сміливих рішень.

Для урочистого вечора обрала пурпурову сукню з прозорими вставками та без бюстгальтера, демонструючи свій творчий характер ще зі шкільної лави.

Світлана Тарабарова з однокласницями (фото: instagram.com/tarabarova)

Ірина Федишин

Дивлячись на архівне фото співачки зі шкільного випускного, можна впевнено сказати: роки майже не вплинули на її зовнішність.

Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)Ірина Федишин на випускному (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Олена Тополя

Майбутня зірка сцени Олена Тополя, яку зараз більше знають як Alyosha, на шкільному випускному виглядала досить стримано. Втім, її образ не був банальним - сукня вирізнялася незвичною формою та креативністю, що вже тоді натякало на артистичну натуру співачки.

Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)Олена Тополя з батьками (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Леся Нікітюк

Ось такою була Леся Нікітюк після закінчення дев’ятого класу. Її образ – максимально простий і стриманий: біла кофтина, джинсова куртка та мінімум пафосу. Скромно, але зі стилем - як і пасує майбутній телеведучій з народним почуттям гумору.

Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Анна Трінчер

Співачка та блогерка закінчила школу у 2018-му, тож її випускний образ суттєво відрізняється від решти. Для особливої події вона обрала сукню смарагдового кольору з ефектним розрізом, що додав їй яскравості та сучасного шарму.

Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Віталій Козловський

Виконавець проявляв свою оригінальність ще з молодих років - для випускного вечора він власноруч пошив свій костюм.

Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)Віталій Козловський (скріншот)

Вікторія Булітко

Під час випускного акторка виглядала цілком традиційно - у шкільній формі з білим фартухом та бантами в волоссі, як і більшість її однокласниць.

Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)Вікторія Булітко на шкільному випускному (фото: instagram.com/bulitka)

Alyona Alyona

Наприкінці 11-го класу майбутня реперка вибрала яскраву сукню та світлий макіяж, який підкреслював її природну красу.

Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram-сторінки Монатіка, Alyona Alyona, Вікторії Булітко, Віталія Козловського, Анни Трінчер Лесі Нікітюк, Олени Тополі, Ірини Федишин, Світлани Тарабарової.

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