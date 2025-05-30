Їх не впізнати! Як виглядали українські зірки на своїх шкільних випускних (фото)

Сьогодні, 30 травня, у більшості українських шкіл пролунали останні дзвоники. Попереду - сезон випускних, який завжди викликає хвилювання, сльози радості й незабутні спогади.

З цієї нагоди РБК-Україна (проект Styler) вирішило згадати, якими були на своїх шкільних випускних ті, кого нині знає вся країна. Архівні фото українських зірок - у нашому матеріалі.

MONATIK

Один із найяскравіших артистів сучасної сцени Дмитро Монатік для свого випускного обрав чорний костюм з червоною краваткою, а на фото з того дня - ще з дредами - позує біля рідної школи у Луцьку в компанії однокласників. Впізнати майбутню зірку на архівному знімку непросто!

MONATIK з однокласниками (скріншот)

Віра Кекелія

На архівному кадрі, який 39-річна співачка свого часу запостила у сторіз, вона позує разом з однокласниками, стоячи на задньому плані - тому її червону сукню роздивитися непросто.

Згодом артистка показала обрізане фото, де вже краще видно її зачіску, макіяж і сережки. У підписі Кекелія зізналася: без підказки фанам було б складно впізнати її, адже за два десятиліття вона, за власними словами, дуже змінилася.

Віра Кекелія на шкільному випускному (скріншот)

Світлана Тарабарова

Сьогодні Світлана Тарабарова має яскравий впізнаваний образ - насичене руде волосся, яке давно стало її візитівкою. Втім, так було не завжди. На шкільному випускному співачка виглядала зовсім інакше: вона була блондинкою і вже тоді не боялася сміливих рішень.

Для урочистого вечора обрала пурпурову сукню з прозорими вставками та без бюстгальтера, демонструючи свій творчий характер ще зі шкільної лави.

Світлана Тарабарова з однокласницями (фото: instagram.com/tarabarova)

Ірина Федишин

Дивлячись на архівне фото співачки зі шкільного випускного, можна впевнено сказати: роки майже не вплинули на її зовнішність.

Ірина Федишин на випускному (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Олена Тополя

Майбутня зірка сцени Олена Тополя, яку зараз більше знають як Alyosha, на шкільному випускному виглядала досить стримано. Втім, її образ не був банальним - сукня вирізнялася незвичною формою та креативністю, що вже тоді натякало на артистичну натуру співачки.

Олена Тополя з батьками (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Леся Нікітюк

Ось такою була Леся Нікітюк після закінчення дев’ятого класу. Її образ – максимально простий і стриманий: біла кофтина, джинсова куртка та мінімум пафосу. Скромно, але зі стилем - як і пасує майбутній телеведучій з народним почуттям гумору.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Анна Трінчер

Співачка та блогерка закінчила школу у 2018-му, тож її випускний образ суттєво відрізняється від решти. Для особливої події вона обрала сукню смарагдового кольору з ефектним розрізом, що додав їй яскравості та сучасного шарму.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Віталій Козловський

Виконавець проявляв свою оригінальність ще з молодих років - для випускного вечора він власноруч пошив свій костюм.

Віталій Козловський (скріншот)

Вікторія Булітко

Під час випускного акторка виглядала цілком традиційно - у шкільній формі з білим фартухом та бантами в волоссі, як і більшість її однокласниць.

Вікторія Булітко на шкільному випускному (фото: instagram.com/bulitka)

Alyona Alyona

Наприкінці 11-го класу майбутня реперка вибрала яскраву сукню та світлий макіяж, який підкреслював її природну красу.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)