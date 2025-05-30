Их не узнать! Как выглядели украинские звезды на своих школьных выпускных (фото)

Сегодня, 30 мая, в большинстве украинских школ прозвучали последние звонки. Впереди - сезон выпускных, который всегда вызывает волнение, слезы радости и незабываемые воспоминания.

По этому случаю РБК-Украина (проект Styler) решило вспомнить, какими были на своих школьных выпускных те, кого сейчас знает вся страна. Архивные фото украинских звезд - в нашем материале.

MONATIK

Один из самых ярких артистов современной сцены Дмитрий Монатик для своего выпускного выбрал черный костюм с красным галстуком, а на фото с того дня - еще с дредами - позирует возле родной школы в Луцке в компании одноклассников. Узнать будущую звезду на архивном снимке непросто!

MONATIK с одноклассниками (скриншот)

Вера Кекелия

На архивном кадре, который 39-летняя певица в свое время запостила в сториз, она позирует вместе с одноклассниками, стоя на заднем плане - поэтому ее красное платье рассмотреть непросто.

Впоследствии артистка показала обрезанное фото, где уже лучше видно ее прическу, макияж и серьги. В подписи Кекелия призналась: без подсказки фанам было бы сложно узнать ее, ведь за два десятилетия она, по собственным словам, очень изменилась.

Вера Кекелия на школьном выпускном (скриншот)

Светлана Тарабарова

Сегодня Светлана Тарабарова имеет яркий узнаваемый образ - насыщенные рыжие волосы, которые давно стали ее визитной карточкой. Впрочем, так было не всегда. На школьном выпускном певица выглядела совсем иначе: она была блондинкой и уже тогда не боялась смелых решений.

Для торжественного вечера выбрала пурпурное платье с прозрачными вставками и без бюстгальтера, демонстрируя свой творческий характер еще со школьной скамьи.

Светлана Тарабарова с одноклассницами (фото: instagram.com/tarabarova)

Ирина Федишин

Глядя на архивное фото певицы со школьного выпускного, можно уверенно сказать: годы почти не повлияли на ее внешность.

Ирина Федишин на выпускном (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Елена Тополя

Будущая звезда сцены Алена Тополя, которую сейчас больше знают как Alyosha, на школьном выпускном выглядела довольно сдержанно. Впрочем, ее образ не был банальным - платье отличалось необычной формой и креативностью, что уже тогда намекало на артистическую натуру певицы.

Елена Тополя с родителями (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Леся Никитюк

Вот такой была Леся Никитюк после окончания девятого класса. Ее образ - максимально простой и сдержанный: белая кофточка, джинсовая куртка и минимум пафоса. Скромно, но со стилем - как и подобает будущей телеведущей с народным чувством юмора.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Анна Тринчер

Певица и блогер закончила школу в 2018-м, поэтому ее выпускной образ существенно отличается от остальных. Для особого события она выбрала платье изумрудного цвета с эффектным разрезом, что добавило ей яркости и современного шарма.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Виталий Козловский

Исполнитель проявлял свою оригинальность еще с молодых лет - для выпускного вечера он собственноручно сшил свой костюм.

Виталий Козловский (скриншот)

Виктория Булитко

Во время выпускного актриса выглядела вполне традиционно - в школьной форме с белым фартуком и бантами в волосах, как и большинство ее одноклассниц.

Виктория Булитко на школьном выпускном (фото: instagram.com/bulitka)

Alyona Alyona Alyona

В конце 11-го класса будущая рэперша выбрала яркое платье и светлый макияж, который подчеркивал ее естественную красоту.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)