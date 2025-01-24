Их делают все. Три главные ошибки, которые приводят к глубоким морщинам

Специалисты по уходу за кожей говорят, что, несмотря на то, что старение является нормальным явлением, многие люди стремятся избавиться от морщин и мешков под глазами, но совершают те же ошибки.

Что именно в уходе способствует появлению морщин, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Harvard Health.

Какие ошибки в уходе провоцируют морщины?

Распространенной проблемой являются гусиные лапки. Это тонкие морщины, которые развиваются вокруг внешних уголков глаз. Поскольку кожа вокруг глаз тонкая, это часто одна из первых областей, на которой появляются признаки старения.

По словам экспертов, есть три ошибки, из-за которых могут появиться гусиные лапки и развиться глубокие морщины.

Так, отсутствие солнцезащитного крема или солнцезащитных очков может привести к появлению морщин на лице.

Они также отмечают, что ношение шляпы может помочь, поскольку это "уменьшает косоглазие, что помогает предотвратить гусиные лапки". Кроме этого, еще одним фактором является стресс. Хотя это часть нормальной жизни, активная мимика только ухудшает ситуацию.

И третья причина появления морщин, - это курение. Это не только вредно для здоровья, но и ускоряет развитие гусиных лапок, уменьшая приток крови к коже и расщепляя коллаген и эластин.

Какая профилактика морщин?

Мягко очищайте кожу

Регулярно увлажняйте

Используйте солнцезащитный крем каждый день

Добавьте антиоксиданты

Осторожно отшелушивайте кожу

Если вы придерживаетесь этих пяти шагов, убедитесь, что вы используете мягкое моющее средство и избегайте агрессивного мыла, чтобы избежать высыхания лица.

Ваш SPF должен быть по крайней мере SPF 30, и вы должны применять его каждое утро. Делать это нужно даже в пасмурные дни и зимой.