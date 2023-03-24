Їх нагнули. Лобода відверто висловилася про Кіркорова, Ані Лорак та Повалій

Кіркоров казав, що він усе розуміє...

За словами Світлани, Філіп Кіркоров, якого вона просила не підтримувати режим ще на початку війни, казав, що все розуміє. Але він швидко "перевзувся".

"Коли все почалося, я писала багато кому з артистів, в тому числі переписувались із Кіркоровим, я просила їх не підтримувати режим і просила зрозуміти нас, показувала кадри, відправляла відео, він казав, що буде намагатися це робити, що для нього це важливо, що він все розуміє, але потім пройшов час і я думаю, що його просто нагнули, як і усіх", - каже артистка.

Коли тебе називають "зрадницею"

Нагадаємо, що артистка певний час після початку війни мовчала, через що до неї було багато запитань.

Тепер же співачка розповіла про відчуття, коли тебе називають "зрадницею" у твоїй рідній країні і як бути в одному списку з Ані Лорак та Повалій.

"Ми сьогодні з тобою (Раміною Есхакзай. - Ред.) знаходимось тут у Києві, а вони знаходяться в росії, працюють і живуть там. Тому люди які порівнюють нас - це люди або не чесні, або просто вони маніпулятори.

Я не звертаю на це уваги, я знаю всередині, хто я. Знаю, що для мене сьогоднішній день важливий для того, щоб працювати і допомагати і я чесна перед собою, це для мене найважливіше. Тому, що я прокидаюсь і мені не соромно перед моїми дітьми, які мене з часом запитують, мама де ти була коли росія почала війну, проти України, я скажу, що я підтримала свою країну, що я знаходилась з нею, що я покинула все, залишила свою кар’єру там і почала нове життя", - додала Світлана Лобода.

Світлана Лобода днями презентувала новий чуттєвий альбом "Made in U"

"Цей альбом для мене особливий. У ньому мій сум, ніжність і любов - ті почуття, які я переживала протягом останнього року. Він народився під впливом великого натхнення і є моїм найбільш відвертим творчим висловленням за всі роки кар'єри", - каже про нове творіння.

Такі україномовні композиції, як "По-Українськи", "Градус 100" та "Мамо" стали справжньою прикрасою платівки. Також співачка включила в альбом знамениту пісню Миколи Леонтовича "Щедрик".

Дивіться далі повне інтерв'ю Світлани Лободи:

Нові треки можна прослухати на каналі YouTube артистки.

Усі збори з першого місяця прослуховування альбому будуть направлені на купівлю будинку сім'ї, яка втратила своє житло у перші дні війни. Йдеться про медсестру національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка вже рік проживає в саморобному вагончику зі своїм чоловіком та донькою неподалік рідного міста співачки - Ірпінь, у селищі Шпитьки.

Нижче можете ознайомитись з деякими новинками від Світлани Лободи:

LOBODA - "Градус 100"

LOBODA - "Мамо"

LOBODA - "Щедрик"