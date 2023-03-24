Їх нагнули. Лобода відверто висловилася про Кіркорова, Ані Лорак та Повалій

Світлана Лобода відверто розповіла, чому Кіркоров став на бік путінського режиму, і що не так зі зрадницями Ані Лорак та Повалій.
Про це артистка висловилася в інтерв'ю для YouTube-каналу Раміни Есхакзай.
За словами Світлани, Філіп Кіркоров, якого вона просила не підтримувати режим ще на початку війни, казав, що все розуміє. Але він швидко "перевзувся".
"Коли все почалося, я писала багато кому з артистів, в тому числі переписувались із Кіркоровим, я просила їх не підтримувати режим і просила зрозуміти нас, показувала кадри, відправляла відео, він казав, що буде намагатися це робити, що для нього це важливо, що він все розуміє, але потім пройшов час і я думаю, що його просто нагнули, як і усіх", - каже артистка.
Нагадаємо, що артистка певний час після початку війни мовчала, через що до неї було багато запитань.
Тепер же співачка розповіла про відчуття, коли тебе називають "зрадницею" у твоїй рідній країні і як бути в одному списку з Ані Лорак та Повалій.
"Ми сьогодні з тобою (Раміною Есхакзай. - Ред.) знаходимось тут у Києві, а вони знаходяться в росії, працюють і живуть там. Тому люди які порівнюють нас - це люди або не чесні, або просто вони маніпулятори.
Я не звертаю на це уваги, я знаю всередині, хто я. Знаю, що для мене сьогоднішній день важливий для того, щоб працювати і допомагати і я чесна перед собою, це для мене найважливіше. Тому, що я прокидаюсь і мені не соромно перед моїми дітьми, які мене з часом запитують, мама де ти була коли росія почала війну, проти України, я скажу, що я підтримала свою країну, що я знаходилась з нею, що я покинула все, залишила свою кар’єру там і почала нове життя", - додала Світлана Лобода.
"Цей альбом для мене особливий. У ньому мій сум, ніжність і любов - ті почуття, які я переживала протягом останнього року. Він народився під впливом великого натхнення і є моїм найбільш відвертим творчим висловленням за всі роки кар'єри", - каже про нове творіння.
Такі україномовні композиції, як "По-Українськи", "Градус 100" та "Мамо" стали справжньою прикрасою платівки. Також співачка включила в альбом знамениту пісню Миколи Леонтовича "Щедрик".
Дивіться далі повне інтерв'ю Світлани Лободи:
Нові треки можна прослухати на каналі YouTube артистки.
Усі збори з першого місяця прослуховування альбому будуть направлені на купівлю будинку сім'ї, яка втратила своє житло у перші дні війни. Йдеться про медсестру національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка вже рік проживає в саморобному вагончику зі своїм чоловіком та донькою неподалік рідного міста співачки - Ірпінь, у селищі Шпитьки.
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