Їх не можна варити: названо найгірші макарони, які купують всі

Деякі макарони, які здаються дешевим та простим варіантом для їжі, насправді не просто неякісні, а ще й можуть шкодити здоров’ю. Саме тому в магазині варто дивитися не лише на ціну, а й на етикетку - уникайте рафінованого білого борошна.
Які макарони шкідливі та чим їх можна замінити, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Макарони, виготовлені з рафінованого борошна вищого ґатунку, часто позбавлені більшості корисних речовин. Під час обробки зерна видаляються оболонка та зародок, що призводить до втрати клітковини, вітамінів групи B та мінералів.
Такі макарони мають високий глікемічний індекс, що провокує швидке підвищення рівня цукру в крові та може призвести до інсулінорезистентності.
Науковці вже з'ясували, що надмірне споживання рафінованих зернових продуктів, таких як білий хліб і макарони, пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та передчасної смерті.
дивіться на склад: якщо на упаковці вказано лише "пшеничне борошно" без уточнення "durum" або "тверді сорти пшениці", це може свідчити про використання рафінованого борошна
колір: білий або дуже світлий відтінок макаронів може вказувати на низький вміст цільного зерна
текстура після варіння: макарони, які швидко розварюються або злипаються, часто виготовлені з м’яких сортів пшениці.
цілозернові: виготовлені з борошна грубого помелу, такі макарони містять більше клітковини та поживних речовин
макарони з бобових культур: наприклад, з нуту або сочевиці, багаті на білок і клітковину
альтернативні варіанти: макарони з гречки або рису можуть бути хорошим вибором для тих, хто уникає глютену.
Навіть якісні макарони можуть стати шкідливими, якщо неправильно їх приготувати. Один із головних принципів - не переварювати. Макарони, зварені “аль денте” (тобто трохи недоварені), мають нижчий глікемічний індекс, краще засвоюються й не викликають різких стрибків цукру в крові.
не промивати макарони після варіння, особливо якщо ви не додаєте до них соус. Вода змиває корисний крохмальний шар, який допомагає утримати соус і покращує засвоєння
не варити в малій кількості води. На 100 грамів макаронів має бути щонайменше 1 літр води. Це допоможе уникнути злипання
не переварювати пасту у воді з великою кількістю солі або олії, бо це не покращує якість страви, а лише змінює її калорійність.
Також краще уникати жирних м’ясних соусів і замінити їх на овочеві, томатні, соуси з оливковою олією чи травами. Це знижує загальне навантаження на шлунково-кишковий тракт і робить страву легшою.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Healthline, Вікіпедія, Business Insider.