Их нельзя варить: названы худшие макароны, которые покупают все

Самые вредные макароны - в чем опасность

Макароны, изготовленные из рафинированной муки высшего сорта, часто лишены большинства полезных веществ. Во время обработки зерна удаляются оболочка и зародыш, что приводит к потере клетчатки, витаминов группы B и минералов.

Такие макароны имеют высокий гликемический индекс, что провоцирует быстрое повышение уровня сахара в крови и может привести к инсулинорезистентности.

Ученые уже выяснили, что чрезмерное употребление рафинированных зерновых продуктов, таких как белый хлеб и макароны, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Как распознать вредные макароны

смотрите на состав : если на упаковке указано только "пшеничная мука" без уточнения "durum" или "твердые сорта пшеницы", это может свидетельствовать об использовании рафинированной муки

цвет : белый или очень светлый оттенок макарон может указывать на низкое содержание цельного зерна

текстура после варки: макароны, которые быстро развариваются или слипаются, часто изготовлены из мягких сортов пшеницы.

Чем заменить вредные макароны

цельнозерновые : изготовленные из муки грубого помола, такие макароны содержат больше клетчатки и питательных веществ

макароны из бобовых культур : например, из нута или чечевицы, богатые белком и клетчаткой

альтернативные варианты: макароны из гречки или риса могут быть хорошим выбором для тех, кто избегает глютена.

Как правильно варить макароны, чтобы они не потеряли пользу и вкус

Даже качественные макароны могут стать вредными, если неправильно их приготовить. Один из главных принципов - не переваривать. Макароны, сваренные "аль денте" (то есть немного недоваренные), имеют более низкий гликемический индекс, лучше усваиваются и не вызывают резких скачков сахара в крови.

Также важно:

не промывать макароны после варки , особенно если вы не добавляете к ним соус. Вода смывает полезный крахмальный слой, который помогает удержать соус и улучшает усвоение

не варить в маленьком количестве воды . На 100 граммов макарон должно быть не менее 1 литра воды. Это поможет избежать слипания

не переваривать пасту в воде с большим количеством соли или масла, потому что это не улучшает качество блюда, а лишь меняет его калорийность.

Также лучше избегать жирных мясных соусов и заменить их на овощные, томатные, соусы с оливковым маслом или травами. Это снижает общую нагрузку на желудочно-кишечный тракт и делает блюдо более легким.