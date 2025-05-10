Їх не можна варити: названо найгірші макарони, які купують всі

Деякі макарони, які здаються дешевим та простим варіантом для їжі, насправді не просто неякісні, а ще й можуть шкодити здоров’ю. Саме тому в магазині варто дивитися не лише на ціну, а й на етикетку - уникайте рафінованого білого борошна .

Які макарони шкідливі та чим їх можна замінити, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Найшкідливіші макарони - в чому небезпека

Макарони, виготовлені з рафінованого борошна вищого ґатунку, часто позбавлені більшості корисних речовин. Під час обробки зерна видаляються оболонка та зародок, що призводить до втрати клітковини, вітамінів групи B та мінералів.

Такі макарони мають високий глікемічний індекс, що провокує швидке підвищення рівня цукру в крові та може призвести до інсулінорезистентності.

Науковці вже з'ясували, що надмірне споживання рафінованих зернових продуктів, таких як білий хліб і макарони, пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та передчасної смерті.

Як розпізнати шкідливі макарони

дивіться на склад : якщо на упаковці вказано лише "пшеничне борошно" без уточнення "durum" або "тверді сорти пшениці", це може свідчити про використання рафінованого борошна

колір : білий або дуже світлий відтінок макаронів може вказувати на низький вміст цільного зерна

текстура після варіння: макарони, які швидко розварюються або злипаються, часто виготовлені з м’яких сортів пшениці.

Чим замінити шкідливі макарони

цілозернові : виготовлені з борошна грубого помелу, такі макарони містять більше клітковини та поживних речовин

макарони з бобових культур : наприклад, з нуту або сочевиці, багаті на білок і клітковину

альтернативні варіанти: макарони з гречки або рису можуть бути хорошим вибором для тих, хто уникає глютену.

Як правильно варити макарони, щоб вони не втратили користь та смак

Навіть якісні макарони можуть стати шкідливими, якщо неправильно їх приготувати. Один із головних принципів - не переварювати. Макарони, зварені “аль денте” (тобто трохи недоварені), мають нижчий глікемічний індекс, краще засвоюються й не викликають різких стрибків цукру в крові.

Також важливо:

не промивати макарони після варіння , особливо якщо ви не додаєте до них соус. Вода змиває корисний крохмальний шар, який допомагає утримати соус і покращує засвоєння

не варити в малій кількості води . На 100 грамів макаронів має бути щонайменше 1 літр води. Це допоможе уникнути злипання

не переварювати пасту у воді з великою кількістю солі або олії, бо це не покращує якість страви, а лише змінює її калорійність.

Також краще уникати жирних м’ясних соусів і замінити їх на овочеві, томатні, соуси з оливковою олією чи травами. Це знижує загальне навантаження на шлунково-кишковий тракт і робить страву легшою.