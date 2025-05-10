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Их нельзя варить: названы худшие макароны, которые покупают все

Суббота 10 мая 2025 16:41
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Их нельзя варить: названы худшие макароны, которые покупают все Какие макароны не стоит покупать (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые макароны, которые кажутся дешевым и простым вариантом для еды, на самом деле не просто некачественные, но и могут вредить здоровью. Именно поэтому в магазине стоит смотреть не только на цену, но и на этикетку - избегайте рафинированной белой муки.

Какие макароны вредны и чем их можно заменить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Самые вредные макароны - в чем опасность

Макароны, изготовленные из рафинированной муки высшего сорта, часто лишены большинства полезных веществ. Во время обработки зерна удаляются оболочка и зародыш, что приводит к потере клетчатки, витаминов группы B и минералов.

Такие макароны имеют высокий гликемический индекс, что провоцирует быстрое повышение уровня сахара в крови и может привести к инсулинорезистентности.

Ученые уже выяснили, что чрезмерное употребление рафинированных зерновых продуктов, таких как белый хлеб и макароны, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Как распознать вредные макароны

  • смотрите на состав: если на упаковке указано только "пшеничная мука" без уточнения "durum" или "твердые сорта пшеницы", это может свидетельствовать об использовании рафинированной муки

  • цвет: белый или очень светлый оттенок макарон может указывать на низкое содержание цельного зерна

  • текстура после варки: макароны, которые быстро развариваются или слипаются, часто изготовлены из мягких сортов пшеницы.

Чем заменить вредные макароны

  • цельнозерновые: изготовленные из муки грубого помола, такие макароны содержат больше клетчатки и питательных веществ

  • макароны из бобовых культур: например, из нута или чечевицы, богатые белком и клетчаткой

  • альтернативные варианты: макароны из гречки или риса могут быть хорошим выбором для тех, кто избегает глютена.

Как правильно варить макароны, чтобы они не потеряли пользу и вкус

Даже качественные макароны могут стать вредными, если неправильно их приготовить. Один из главных принципов - не переваривать. Макароны, сваренные "аль денте" (то есть немного недоваренные), имеют более низкий гликемический индекс, лучше усваиваются и не вызывают резких скачков сахара в крови.

Также важно:

  • не промывать макароны после варки, особенно если вы не добавляете к ним соус. Вода смывает полезный крахмальный слой, который помогает удержать соус и улучшает усвоение

  • не варить в маленьком количестве воды. На 100 граммов макарон должно быть не менее 1 литра воды. Это поможет избежать слипания

  • не переваривать пасту в воде с большим количеством соли или масла, потому что это не улучшает качество блюда, а лишь меняет его калорийность.

Также лучше избегать жирных мясных соусов и заменить их на овощные, томатные, соусы с оливковым маслом или травами. Это снижает общую нагрузку на желудочно-кишечный тракт и делает блюдо более легким.

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При создании материала были использованы источники: Healthline, Википедия, Business Insider.

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