Їх краще не їсти. Сніданки, в яких цукру більше, ніж у склянці Кока-Коли

Сніданок - це перший прийом їжі протягом дня, тому неабияк важливо зробити його поживним і збалансованим. До того ж хороший сніданок запобігає переїданню під час наступних трапез.

Які солодкі сніданки не варто їсти зранку, розповіли на сайті Eat This Not That .

Мафіни

Це хороший десерт, який можна приготувати з будь-якою улюбленою начинкою, проте для повноцінного сніданку їх точно буде замало. До того ж для приготування мафінів потрібно кілька сотень грамів цукру, що забагато для ранкової їжі.

Якщо маєте бажання з'їсти зранку декілька кексів, зробіть це після основного більш ситного прийому їжі.

Йогурт із гранолою

Такий варіант сніданку підходить тим, хто завжди поспішає чи снідає в дорозі у справах. Йогурт із гранолою спокійно можна взяти з собою, і не переживати, що залишитесь голодними. Але є одне "але".

У магазинні вироби кладуть багато цукру, щоб був виразнішим смак продукту. Проте тоді він дасть вам мало насичення, і вже через пару годин ви знову захочете їсти.

У таких випадках краще робити домашню гранолу, а йогурт обирати - звичайний грецький.

Сніданки завжди повинні бути збалансованими та поживними (фото: Freepik)

Енергетичні батончики

Схожа історія з різними енергетичними батончиками. Якщо в його складі багато цукру, то ви отримаєте миттєвий сплеск енергії завдяки вуглеводам. Але насичення організм отримує через білки, ненасичені жири та складні вуглеводи.

Можна зробити батончики вдома самостійно, але все ж краще їсти їх як перекус, а не повноцінний прийом їжі.

Фаст-фуд сніданки

Різні ресторани зі "швидкою" їжею, наприклад, МакДональдз, мають меню зі сніданками. До нього можуть входити каші, салати, роли тощо.

У цьому випадку користь сніданку залежить від вашого особистого вибору. Якщо візьмете десерт і каву - будете голодними, а якщо яєчню та салат - отримаєте насичення на декілька годин вперед.

Скільки цукру можна з'їсти зранку

"Американська кардіологічна асоціація вважає, що жінки повинні вживати не більше 25 грамів (6 чайних ложок) доданого цукру на день, а чоловіки - не більше 36 грамів (9 чайних ложок) на день.

Споживання занадто великої кількості цукру зранку може призвести до:

набору зайвої ваги;

підвищення ризику розвитку хронічних захворювань;

раптових припливів енергії;

проблем з зубами.

Враховуючи ці норми доцільно зробити вміст цукру у сніданку якомога нижчим