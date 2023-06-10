Их лучше не есть. Завтраки, в которых сахара больше, чем в стакане Кока-Колы

Завтрак - это первый прием пищи в течение дня, поэтому очень важно сделать его питательным и сбалансированным. К тому же хороший завтрак предотвращает переедание во время последующих трапез.

Какие сладкие завтраки не стоит есть с утра, рассказали на сайте Eat This Not That .

Маффины

Это хороший десерт, который можно приготовить с любой любимой начинкой, однако для полноценного завтрака их точно будет мало. К тому же для приготовления маффинов нужно несколько сотен граммов сахара, что многовато для утренней пищи.

Если хотите съесть утром несколько кексов, сделайте это после основного более сытного приема пищи.

Йогурт с гранолой

Такой вариант завтрака подходит тем, кто всегда спешит или завтракает по дороге по делам. Йогурт с гранолой спокойно можно взять с собой и не переживать, что останетесь голодными. Но есть одно "но".

В магазинные изделия кладут много сахара, чтобы был более выразительным вкус продукта. Однако тогда он даст вам мало насыщения, и уже через пару часов вы снова захотите есть.

В таких случаях лучше делать домашнюю гранолу, а йогурт выбирать - обычный греческий.

Завтраки всегда должны быть сбалансированы и питательны (фото: Freepik)

Энергетические батончики

Похожая история с разными энергетическими батончиками. Если в его составе много сахара, вы получите мгновенный всплеск энергии благодаря углеводам. Но насыщение организм получает из-за белков, ненасыщенных жиров и сложных углеводов.

Можно сделать батончики дома самостоятельно, но все же лучше кушать их как перекус, а не полноценный прием пищи.

Фаст-фуд завтраки

Различные рестораны с "быстрой" едой, например, МакДональдз, имеют меню с завтраками. В него могут входить каши, салаты, роллы и т.д.

В этом случае польза завтрака зависит от вашего личного выбора. Если возьмете десерт и кофе - будете голодными, а если яичницу и салат - получите насыщение на несколько часов вперед.

Сколько сахара можно съесть утром

"Американская кардиологическая ассоциация считает, что женщины должны употреблять не более 25 граммов (6 чайных ложек) добавленного сахара в день, а мужчины - не более 36 граммов (9 чайных ложек) в день.

Потребление слишком большого количества сахара утром может привести к:

набору лишнего веса;

повышению риска развития хронических заболеваний;

внезапных приливов энергии;

проблемам с зубами.

Учитывая эти нормы, целесообразно сделать содержание сахара в завтраке как можно ниже.