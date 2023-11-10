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Це готують професійні кухарі світу: як засолити жовток та у які страви додати

Як засолити курячі жовтки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Солоні жовтки стали доволі популярними серед професійних кухарів всього світу. Ними можна замінити пармезан у пасті, посипати салат або просто намастити на тости.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Як солять жовтки

Технологія сухого посолу жовтків полягає в тому, що продукт ніби "запечатується" в солі, в результаті чого з нього видаляється вода, якої у жовтку близько 70%.

Натомість усі жири, що залишаються в жовтках, а також жирні кислоти, білки, вуглеводи і вітаміни концентруються в продукті, який шляхом видалення вологи набувають більш концентрованого "м’ясного" смаку, який так цінують шефи з усього світу.

До того ж з часом змінюється і консистенція жовтка. Залежно від часу витримки жовток стає більш щільним і набуває властивостей густого соусу, щільної пасти або витриманого сиру.

Спосіб приготування

Для приготування знадобляться:

  • курячі жовтки
  • цукор
  • сіль

Цукор та сіль  у пропорції 1:3, тобто цукру треба втричі менше за сіль. 

У глибоку скляну форму потрібно написати сіль та зробити заглиблення. Солі потрібно багато - так, щоб вона покривала половину форми.

Далі обережно викладіть у заглиблення жовтки, аби вони не розтеклися. Добре засипте жовтки сіллю. Накрийте форму харчовою плівкою та поставте в холодильник на час від 4 до 10 днів.

Зокрема, термін витримки залежить від того, яку консистенцію ви хочете отримати. Що довше лежать, то щільнішу консистенцію вони матимуть.

В кінці дістаньте жовтки із солі, добре обітріть сіль паперовим рушником і кулінарним пензликом. Викладіть на застелене пергаментом деко й обсушіть приблизно 1.5 години при 70°C.

Готові жовтки можна потерти на дрібній тертці та посипати ними гарнір.

Додамо, що солені жовтки часто використовують:

  • у пасті разом із твердим сиром або замість нього
  • для приготування овочевих супів-пюре
  • у салатах
  • як окремий делікатес

Як засолити жовтки (кадр з відео)

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