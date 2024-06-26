Світло не потрібно: 7 рослин, які полюбляють тінь

Як відомо, для росту рослинам необхідно сонячне проміння, що допомагає в процесі фотосинтезу. Проте потреби листяних улюбленців у світлі відрізняються - аж до того, що деякі надають перевагу тіні.

Про те, які рослини можуть рости в тіні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Хоста

Хоста (фото: Wikipedia)

Хости - це тіньовитривалі багаторічні рослини з декоративним листям, які чудово поєднуються з будь-яким садом чи подвір'ям. Попри те, що хости дають квіти, листя є головною виразною рисою рослини.

Можливості використання рослини як естетичного декору безмежні - білі та строкаті хости мають безліч відтінків і візерунків.

Крім того, хости легко вирощувати, адже вони стійкі до складних умов, наприклад, до глибокої тіні.

Лісові флокси

Лісові флокси (фото: Wikipedia)

Флокс лісовий (Phlox divaricata) утворює килим з дрібних, дещо округлих, зелених листків, на яких навесні з'являються блакитні або білі квіти.

Існує ряд сортів, що утворюють кущі, та цей вид, який полюбляє напівтінь, утворює зелені килими - які навесні створюють чудове море блакиті.

Осіння папороть

Осіння папороть (фото: Freepik)

Осіння папороть (Dryopteris erythrosora) наповнює сади містикою та безліччю кольорових акцентів.

Нове листя з'являється навесні з іржавим відтінком. Дрібні текстуровані листочки з часом стають повністю зеленими, а восени набувають мідного кольору.

Колеус

Колеус (фото: Wikipedia)

Колеус стане чудовим доповненням до вашого саду. Від яскраво-червоного листя, обведеного зеленою окантовкою, до кущистої двоколірної коралової рослини - рослина вражає і тішить око переливами кольору.

Колеус любить родючий ґрунт, тому варто регулярно вносити органічні добрива. Доки вони не приживуться, колеуси потребують захисту від інтенсивного прямого сонячного світла, а також сильного вітру.

Гейхера

Гейхера (фото: Wikipedia)

Гейхера - тіньолюбна рослина, яка може похвалитися барвистим, схожим на клен, листям - воно може бути зеленим і бронзовим з відтінками червоного, жовтого і темно-фіолетового.

Гейхера - кущиста рослина, яка утворює сотні колосків з білими квітами наприкінці весни - на початку літа. Рослина надзвичайно холодостійка, але також буде процвітати в спекотному, вологому кліматі.

Бегонія

Бегонія (фото: Wikipedia)

Бегонії - популярний вибір для тіньових садів. Завдяки великій кількості видів, бегонії чудово поєднуються з іншими тіньолюбними рослинами, створюючи одні з найяскравіших цвітінь у будь-якому саду наприкінці сезону.

Водночас радять підгодовувати бегонії добре збалансованим рослинним добривом кожні 2-3 тижні і регулярно їх обрізати.

Тіарелла серцелиста

Тіарелла серцелиста (фото: Wikipedia)

Тіарелла серцелиста (Tiarella cordifolia) - тіньолюбна рослина, що швидко зростає і довго цвіте. Ранньою весною на листі з'являються колоски піноподібних квіток, які високо підіймаються над листям.

Листочки здебільшого зелені, а деякі мають фіолетові прожилки. Квітки здебільшого білі, але є кілька сортів, які мають ніжно-рожеві колоски.