Якщо нема городу: як виростити базилік вдома

Свіжий базилік, який належить до родини м'ятних, вважається справжнім скарбом для кулінарів. Це одна з рослин, вирощувати які найлегше, тому, якщо городу або саду немає, його можна виростити вдома - щоб завжди мати свіжу зелень для страв під рукою.

Про те, як виростити базилік вдома, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Як виростити базилік вдома

Вирощування вдома базиліку, які і деяких плодових дерев, починається з попередньої підготовки - наприклад, правильного вибору рослини та горщика, підбір ґрунту та добрив.

Виберіть правильний сорт базиліка

Існує щонайменше 50 сортів базиліка, але загалом усі вони ростуть у теплу сонячну погоду і добре розвиваються як у ґрунті, так і в контейнерах. Серед найпоширеніших видів базиліка такі:

генуезький базилік : мабуть, найпопулярніший сорт базиліка, і саме його найчастіше використовують для песто - він трохи гострий з нотками м'яти та гвоздики;

: мабуть, найпопулярніший сорт базиліка, і саме його найчастіше використовують для песто - він трохи гострий з нотками м'яти та гвоздики; солодкий базилік : ще один популярний сорт базиліка, дуже схожий на генуезький базилік - однак він трохи солодший, з відтінком лакриці, і має більші листки;

: ще один популярний сорт базиліка, дуже схожий на генуезький базилік - однак він трохи солодший, з відтінком лакриці, і має більші листки; тайський базилік : зазвичай використовується в азійських стравах, і оскільки його листя товщі, ніж у інших видів базиліка, він може витримувати високі температури приготування;

: зазвичай використовується в азійських стравах, і оскільки його листя товщі, ніж у інших видів базиліка, він може витримувати високі температури приготування; лимонний базилік : як випливає з назви, цей сорт має цитрусові нотки і також часто використовується в азійський кухні;

: як випливає з назви, цей сорт має цитрусові нотки і також часто використовується в азійський кухні; священний базилік: здебільшого зустрічається в індійській кухні, злегка гострий і має нотки гвоздики та лакриці.

Посадка базиліка

Перевага контейнерного садівництва полягає в тому, що ви можете вирощувати базилік у приміщенні цілий рік, якщо у вас є достатньо світла.

Однак навіть якщо ви хочете вирощувати базилік на відкритому ґрунті, вам потрібно пророщувати насіння в приміщенні приблизно шість тижнів, а потім перенести рослину в кімнату.

Як виростити базилік вдома (ілюстративне фото: Freepik)

Існує два способи вирощування базиліку - з насіння, посіявши його в землю в горщиках, або з живців - відрізаного листя.

Щоб виростити базилік з насінин, слід зробити наступне:

засипте вологий свіжий ґрунт у горщики, які заввишки 10 см;

висипте по декілька насінин базиліка в кожен горщик;

засипте насіння тонким шаром сухого ґрунту і утрамбуйте землю;

злегка полийте ґрунт;

накрийте горщик поліетиленовою плівкою, щоб утримати вологу;

поставте горщики в тепле місце (в ідеалі - біля вікна), переконавшись, що вночі не буде протягів або занадто прохолодно.

Щоб уникнути скупчення рослин, обріжте зайві саджанці на рівні ґрунту і регулярно поливайте землю, але не перезволожуйте її.

Вирощувати базилік з живців радять таким методом:

відріжте 10-сантиметровий шматок від стебел базиліка з квітами, переконавшись, що на ньому є кілька листків або листових вузлів;

видаліть більшу частину листя зі зрізу;

наповніть горщик заввишки 10 см зволоженим ґрунтом;

зробіть глибоку ямку у ґрунті;

вставте живець в заглиблення і прикопайте землю навколо рослини, тримаючи живець вертикально;

злегка полийте базилік (але не замочуйте) і нещільно накрийте горщик поліетиленовою плівкою, щоб зберегти вологу;

поставте горщик у світле, тепле місце і раз на день знімайте плівку приблизно на годину, щоб забезпечити доступ повітря.

Як виростити базилік з живців (ілюстративне фото: Freepik)

Коли з'явиться листя, ви можете перевірити, чи укорінився базилік, обережно потягнувши його за корінь - повинен відчуватися опір. Вирощування базиліку з живця займає близько місяця.

Як доглядати за базиліком

Забезпечте яскраве освітлення

Базиліку потрібно якомога більше сонячного світла - 6-8 повних сонячних годин на день. Тож переконайтеся, що ваші вікна ніщо не закриває, щоб максимізувати кількість світла, яке отримують ваші рослини.

Ідеально підійдуть вікна, що виходять на південь або південний захід, але також підійдуть і ті, що виходять на схід або захід. Проте, якщо у приміщенні слабке освітлення, ви все одно можете вирощувати базилік вдома за допомогою ламп.

Підтримуйте рівень вологи ґрунту

Рослини базиліка люблять вологе середовище, тому потрібно стежити за його зволоженням. Приблизно раз на тиждень поливайте їхній ґрунт - бажано робити це вранці, оскільки коріння базиліка погано росте, якщо залишається вологим протягом ночі.

Ознакою того, що настав час поливати базилік, є висихання верхнього шару ґрунту. Проте майте на увазі, що базилік у закритому ґрунті, швидше за все, потребуватиме частішого поливу, ніж його родичі на грядках.

При вирощуванні базиліку з насіння, садівники радять уникати традиційного поливу. Це може призвести до того, що вода розмиє ґрунт і призведе до заглиблення насіння, перешкоджаючи проростанню.

Тож найкраще зволожувати верхній шар ґрунту обприскуванням, доки рослина не проросте і не матиме листків.

Оберіть тепле місце без протягів

Оскільки базилік процвітає при досить високій температурі - від 22 градусів - краще вирощувати цю рослину в приміщенні, де легше контролювати клімат. Крім цього, температура вночі не повинна опускатися нижче 10 градусів.

Базилік також любить підвищену вологість - тому час від часу слід зволожувати повітря або використовуйте спеціальний "купол", який, по суті, є просто пластиковою кришкою, що утримує вологу.

Будьте обережні з добривами

Базилік не потребує багато добрив, якщо взагалі потребує. Насправді надлишок добрив може зіпсувати аромат і смак, тому потрібно бути дуже обережним з кількістю тих, які ви вносите.

Фахівці Університету Міннесоти рекомендують використовувати рідке добриво в половинній концентрації від рекомендованої на етикетці кожні 4-6 тижнів для кімнатних рослин і кожні 3-4 тижні для базиліку, що вирощується на відкритому ґрунті.