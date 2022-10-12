Їде і в сніг, і в болото. ЗСУ отримали унікальну машину: ось як вона виглядає

В Україні Збройні сили отримали британський радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR (Artillery Hunting Radar).
Про це повідомили на сторінці Угрупування Об’єднаних сил у Facebook.
Зокрема, машину отримала 15 окрема бригада артилерійської розвідки. Техніка вже працює на передовій.
Радар дуже мобільний, тому військові зможуть швидко переміщатися і абсолютно байдуже, які будуть погодні умови. Буде їхати і в сніг, і в болото.
"Наступний плюс - ми передаємо нові засічки для арти й одночасно кажемо хлопцям, як точно вони потрапили в ту ціль, яку ми вже передавали", - каже боєць Андрій.
ARTHUR (MAMBA) - це контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією Ericsson Microwave Systems спільно зі збройними силами Норвегії та Швеції.
Зазначається, що у британській армії його називають "мобільний засіб артилерійського спостереження за полем бою".
Така машина може вираховувати місцезнаходження ворожих гаубиць на відстані 20-25 км і 120-мм мінометів на відстані 35-40 км з круговою вірогідною похибкою 0,35%.
Раніше ми повідомляли, що Україна отримала унікальні американські машини.
Також ми писали, що ЗСУ отримали від США надточні снаряди Excalibur. Вони здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів.