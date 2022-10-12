Едет и в снег, и в болото. ВСУ получили уникальную машину: вот как она выглядит

В частности, машину получила 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки. Техника уже работает на передовой.

Что известно о машине

Радар очень мобилен, поэтому военные смогут быстро перемещаться и абсолютно безразлично, какие будут погодные условия. Будет ехать и в снег, и в болото.

"Следующий плюс - мы передаем новые засечки для арты и одновременно говорим ребятам, как точно они попали в ту цель, которую мы уже передавали", - говорит боец Андрей.

ARTHUR (MAMBA) - это контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции.

Отмечается, что в британской армии его называют "мобильным средством артиллерийского наблюдения за полем боя".

Такая машина может рассчитывать местонахождение вражеских гаубиц на расстоянии 20-25 км и 120-мм минометов на расстоянии 35-40 км с круговой вероятной погрешностью 0,35%.

Вооруженные силы Украины получили машину ARTHUR (скрин из видео)