Едет и в снег, и в болото. ВСУ получили уникальную машину: вот как она выглядит

В Украине Вооруженные силы получили британский радар контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR (Artillery Hunting Radar).
Об этом сообщили на странице Группировки Объединенных сил в Facebook.
В частности, машину получила 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки. Техника уже работает на передовой.
Радар очень мобилен, поэтому военные смогут быстро перемещаться и абсолютно безразлично, какие будут погодные условия. Будет ехать и в снег, и в болото.
"Следующий плюс - мы передаем новые засечки для арты и одновременно говорим ребятам, как точно они попали в ту цель, которую мы уже передавали", - говорит боец Андрей.
ARTHUR (MAMBA) - это контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции.
Отмечается, что в британской армии его называют "мобильным средством артиллерийского наблюдения за полем боя".
Такая машина может рассчитывать местонахождение вражеских гаубиц на расстоянии 20-25 км и 120-мм минометов на расстоянии 35-40 км с круговой вероятной погрешностью 0,35%.
Ранее мы сообщали, что Украина получила уникальные американские машины.
Также мы писали, что ВСУ получили от США сверхточные снаряды Excalibur. Они способны поразить цель на расстоянии 40,5 км.