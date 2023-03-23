"Йди за мною": дрон ЗСУ врятував подружжя з Харківщини, яке потрапило під обстріл росіян (відео)

Історія дивовижного порятунку

Валерія та Андрій виїжджали з Харківської області, щоб забрати похилих батьків із Бахмута. Проте помилково повернули на шлях до лінії зіткнення. На цій місцевості їхня машина потрапила під обстріл росіян.

Внаслідок цього Андрій отримав поранення в голову. Валерія намагалася надати чоловікові першу допомогу, накладаючи пов'язку.

У цей момент вона раптово побачила над головою дрон. Не знаючи, якій стороні він належить, жінка почала прохати про допомогу.

"Я не знала, чий то дрон: наш чи ворога. Однак я дивилася на нього і просила про допомогу. Я стала навколішки та сильно закричала", - згадує Валерія.

Валерія перебинтовує чоловіка та прохає у дрона про допомогу (фото: mvs.gov.ua)

Українські військові довго не вагалися та вирішили допомогти подружжю.

"Нашими військовими було прийнято ризиковане рішення - допомогти евакуювати подружжя. Військовослужбовці ЗСУ зарядили дрон і прикріпили до нього білий аркуш паперу зі словами "Йди за мною". Таким чином жінці вказували безпечний маршрут", - розповідають у МВС.

Андрій залишився в машині, оскільки не зміг би йти, а Валерія вирушила за дроном. Невдовзі її зустрів український військовослужбовець.

Тим часом до машини Андрія прийшли росіяни та забрали її, а пораненого чоловіка викинули на землю. Проте він, не дочекавшись допомоги, сам вирушив туди, куди пішла дружина. Зрештою Андрій вижив.

За допомогою дрона знайшли росіянина

Оскільки дрон усе фільмував, правоохоронні органи змогли ідентифікувати росіянина, який обстріляв цивільну машину. Ним виявився 26-річний офіцер Клим Кержаєв.

Слідчі навіть змогли перехопити його телефонну розмову з дружиною, де окупант зізнався, що вбив людину.

Військовий РФ, який обстріляв машину цивільного подружжя (фото: mvs.gov.ua)

"Я обстріляв машину. Жінка вийшла, а мужик - ні", - сказав він.

Сьогодні поліція зібрала всі докази вини російського військового, опитала свідків і потерпілих. Зараз проводяться всі необхідні судові експертизи.