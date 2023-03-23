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"Иди за мной": дрон ВСУ спас супругов из Харьковской области, попавших под обстрел россиян (видео)

Как украинский дрон спас супругов из Харьковщины (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Летом супруги Валерии и Андрея Пономаревы эвакуировались из Харьковской области. По дороге они свернули не туда и поехали к линии столкновения, где их авто обстреляли россияне. В тот, казалось бы, безнадежный момент единственным спасением стал украинский дрон.

Об этом рассказывают в репортаже CNN.

История удивительного спасения

Валерия и Андрей выезжали из Харьковской области, чтобы забрать пожилых родителей из Бахмута. Однако по ошибке вернули на путь к линии столкновения. В этой местности их машина попала под обстрел россиян.

В результате Андрей получил ранение в голову. Валерия пыталась оказать мужу первую помощь, накладывая повязку.

В этот момент она внезапно увидела над головой дрон. Не зная, какой стороне он принадлежит, женщина принялась просить о помощи.

"Я не знала, чей это дрон: наш или врага. Однако я смотрела на него и просила о помощи. Я стала на колени и сильно закричала", - вспоминает Валерия.

Валерия перебинтовывает мужчину и просит у дрона о помощи (фото: mvs.gov.ua)

Украинские военные долго не сомневались и решили помочь супругам.

"Нашими военными было принято рискованное решение - помочь эвакуировать супругов. Военнослужащие ВСУ зарядили дрон и прикрепили к нему белый лист бумаги со словами "Иди за мной". Таким образом женщине указывали безопасный маршрут", - рассказывают в МВД.

Андрей остался в машине, поскольку не смог бы идти, а Валерия отправилась за дроном. Вскоре ее встретил украинский военнослужащий.

Тем временем к машине Андрея пришли россияне и забрали ее, а раненого мужчину выбросили на землю. Однако, не дождавшись помощи, он отправился туда, куда пошла жена. В конце концов, Андрей выжил.

С помощью дрона нашли россиянина

Поскольку дрон все снимал, правоохранительные органы смогли идентифицировать россиянина, обстрелявшего гражданскую машину. Им оказался 26-летний офицер Клим Кержаев.

Следователи даже смогли перехватить его телефонный разговор с женой, где оккупант признался, что убил человека.

Военный РФ, обстрелявший машину гражданских супругов (фото: mvs.gov.ua)

"Я обстрелял машину. Женщина вышла, а мужик - нет", - сказал он.

Сегодня полиция собрала все доказательства вины российского военного, опросила свидетелей и потерпевших. В настоящее время проводятся все необходимые судебные экспертизы.

Раньше мы рассказывали, как из-под Бахмута спасли девочку, которая полгода пряталась в подвале.

Мы также писали историю спасения маленькой украинки, которая провела 4 дня под завалами в Турции.

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