4 дні під завалами: у Туреччині врятували українку з маленьким сином (відео)

У Туреччині з-під зруйнованого будинку врятували українку і її 4-річного сина. Вони пробули під бетонними уламками будівлі 4 дні.

Як проходила рятувальна операція

У турецькій провінції Хатай рятувальники під час розбору завалів почули звук, який міг свідчити, що під бетонними брилами є живі люді. У цьому напрямі розпочали пошукові роботи.

Спочатку рятувальникам через отвір у завалах вдалося витягти хлопчика, а потім і його матір. Українка Олена Акгьоль та її син Юксель зараз перебувають під наглядом медиків. Їхній стан оцінюють як задовільний.

Нагадуємо, що напередодні речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що п'ятеро українців ймовірно перебувають під завалами. Наші консули вирушили в зону стихійного лиха, щоб допомогти українським громадянам.

За словами Ніколенка, МЗС України розшукало 96 українців, які проживали в зоні землетрусу. Напередодні повідомили, що ще 22 громадян, які не виходять на зв'язок, розшукують.

Також для допомоги українцям на базі нашого посольства у Туреччині створили дві "гарячі лінії": +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Родичі в Україні можуть телефонувати на "гарячу лінію" МЗС: +380 44 238 15 88.

Hatay'da Ukraynalı Elena Akgöl ve 4 yaşındaki oğlu Yüksel Akgöl, Üsküdar Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince 36 saat sonra enkazdan çıkarıldı pic.twitter.com/IOZYhspqze — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 9, 2023

Що відомо про землетруси у Туреччині та Сирії

6 лютого 2023 року на південному сході Туреччини та на території Сирії стався землетрус. Він був найпотужнішим з 1939 року. Його магнітуда сягнула 7,7.

Станом на 10 лютого, у Туреччині та Сирії загальна кількість загиблих становить 22 000 людей. Ще понад 66 тисяч мешканців Туреччини пораненні. Зруйновано 6644 житлових об'єкти.

У Сирії кількість загиблих перевищила 3 000 людей, ще 5158 людей - поранені.