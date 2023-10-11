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Йде стопами матері: донька Мадонни відтворила її легендарний кліп Frozen

Дочка Мадонни повторила легендарний кліп матері (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Дочка Мадонни Лурдес Леон пішла стопами своєї матері і також займається музикою. Ба більше, днями Лурдес втілила в життя легендарний кліп своєї матері.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на допис Лурдес Леон в Instagram розповідає, в чому схожість проектів матері та доньки.

Донька Мадонни відтворила її кліп 25-річної давнини в реальність 

Не дарма кажуть, що все нове - це добре забуте старе. Очевидно, так подумала й Лурдес та вирішила відтворити у новій інтерпретації знаменитий кліп своєї матері Frozen, який у далекому 1998 році отримав нагороду MTV Music Video Awards. 

Дівчина настільки надихнулась роботою своєї мами, що вирішила залишити основу. І Лурдес навіть не намагається видати цей кліп за свою ідею, оскільки вже визнала це в Instagram.

"Ця робота особлива. Це данина поваги вічному твору мистецтва моєї матері - кліпу Frozen. Цей кліп незліченну кількість разів відігравався у моєму житті, пов’язуючи нас двох. Я була б ніким без жінки, завдяки якій з’явилася на світ. Я поважаю її, і сподіваюся, що це відчувається", - розповіла донька Мадонни. 

Донька Мадонни повторила кліп своєї матері (фото: instagram.com/lourdesleon)

Сюжет кліпу розгортається у темному лісі. Співачка літає у повітрі, одягнена в чорну сукню, схожу на сукню Jean Paul Gaultier, в якій, власне й була сама Мадонна у своїй версії кліпу. 

Та схожість не лише в цьому. Колірна гама кліпів Мадонни й Лурдес є темно-синьою. А образи в обох головних героїнь є трохи містичними. 

Також у кліпі дочка Мадонни перетворюється на зграю чорних птахів, які стали ключовим елементом у кліпі Frozen. А згодом Лурдес перетворюється на добермана.  Наприкінці відео оголена співачка входить у річку та занурюється під воду. І це стає гарною та ефектною фінальною точкою в історії кліпу Леон. 

Варто сказати, що різниця між зніманнями обох кліпів складає цілих 25 років. За цей час технології здвинулися з мертвої точки. Але ідеї, які втілювалися в минулому столітті знову стають актуальними.

Раніше ми розповідали про те, що 64-річну Мадонну знайшли непритомною та екстрено госпіталізували до лікарні.

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