64-річну Мадонну знайшли непритомною та екстрено госпіталізували до лікарні: що відомо

Відомій американській співачці Мадонні несподівано стало погано. Зараз 64-річна зірка перебуває в реанімаційному відділенні.

Про це інцидент розповів менеджер артистки Гай Осірі на своїй сторінці в Instagram .

Що відомо

Менеджер розповів, що Мадонні стало зле 24 червня. Лікарі у неї виявили бактеріальну інфекцію. Виконавицю знайшли непритомною та екстрено госпіталізували до лікарні. Зараз знаменитість перебуває під наглядом лікарів.

"Її здоров'я покращується, але вона все ще під медичним наглядом. Повне одужання очікується. На цей час ми змушені призупинити всі заходи, в яких бере участь Мадонна, зокрема й тур", - додав Осірі.

Відомо, що на початку року Мадонна оголосила про світовий тур із 84 концертів. Він мав розпочатися 15 липня. Це турне виконавиця хотіла присвятити 40-річчю свого культового хіта Holiday.

Після повного одужання зірки буде складено новий графік її виступів.

Відомо, що останнім часом Мадонна працювала 12 годин в добу, а саме наполегливо репетирувала та готувалась до туру.

Зараз поряд з зірко її донька Лурдес Леон.

Мадонна (instagram.com/madonna)

Хто така Мадонна

Мадонна чи Луїза Вероніка Чикконе - американська співачка, кіноакторка та продюсерка.

Вона кілька разів ставала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса за продажі альбомів та популярність. Її музична кар’єра розпочалася дуже складно, вона часто голодувала.

Мадонна часто втрапляє у скандали. Це пов’язано з її активною життєвою позицією.

Додамо, що коли почалася повномасштабна війна, вона засудила дії Путіна та підтримала українців.

У своєму Instagram вона розміщувала відео бомбардувань України.

Вона також закликала надіслати Україні гуманітарну допомогу.

Мадонна (instagram.com/madonna)