Идет по стопам матери: дочь Мадонны воспроизвела ее легендарный клип Frozen

Дочь Мадонны воспроизвела ее клип 25-летней давности в реальность

Не зря говорят, что все новое - это хорошо забытое старое. Очевидно, так подумала Лурдес и решила воспроизвести в новой интерпретации знаменитый клип своей матери Frozen, который в далеком 1998 году получил награду MTV Music Video Awards.

Девушка настолько вдохновилась работой своей мамы, что решила оставить основание. И Лурдес даже не пытается выдать этот клип своей идеей, поскольку уже признала это в Instagram.

"Эта работа особенная. Это дань уважения вечному произведению искусства моей матери - клипа Frozen. Этот клип бесчисленное количество раз отыгрывался в моей жизни, связывая нас двоих. Я была бы никем без женщины, благодаря которой появилась на свет. Я уважаю ее, и надеюсь, что это чувствуется", - рассказала дочь Мадонны.

Дочь Мадонны повторила клип своей матери (фото: instagram.com/lourdesleon)

Сюжет клипа разворачивается в черном лесу. Певица летает в воздухе, одетая в черное платье, похожее на платье Jean Paul Gaultier, в котором, собственно, и была сама Мадонна в своей версии клипа.

Но сходство не только в этом. Цветовая гамма клипов Мадонны и Лурдес является темно-синей. А образы у обеих главных героинь немного мистическими.

Также в клипе дочь Мадонны превращается в стаю черных птиц, ставших ключевым элементом в клипе Frozen. А потом Лурдес превращается в добермана. В конце видео обнаженная певица входит в реку и погружается под воду. И это становится хорошей и эффектной финальной точкой в истории клипа Леон.

Следует сказать, что разница между съемками обоих клипов составляет целых 25 лет. За это время технологии сдвинулись с мертвой точки. Но идеи, которые воплощались в прошлом веке, снова становятся актуальными.