В YASNO українцям зробили важливу заяву про рахунки за світло

Багато українців досі думають, що паперові рахунки за електроенергію треба зберігати. Це не так.

Що треба знати про паперові рахунки

Вам достатньо електронної квитанції про оплату за електроенергію, яку ви завжди можете переглянути у своєму особистому кабінеті YASNO та завантажити (якщо вам дійсно важливо, мати копії платіжок).

"У будь-якому разі, без паперів зручніше. А ще екологічніше - ви зберігаєте дерева. Онлайн-квитанція про оплату має ту саму силу, як і друкована, тому покладіться на диджитал", - сказано у повідомленні.

До речі, ви взагалі можете відмовитись від паперової платіжки, яку приносять до вашої поштової скриньки, та дивитись суму до сплати на зручних онлайн-сервісах:

Мобільний застосунок bit.ly/yasno-app

чатбот у вайбері bit.ly/yasno_viber

телеграмі bit.ly/yasno_tg

особистий кабінет:

для Києва bit.ly/3r70haC

для Донецької області bit.ly/3pjiFwE

для Дніпропетровської області bit.ly/3PBxKEd