В YASNO украинцам сделали важное заявление о счетах за свет
Многие украинцы до сих пор думают, что бумажные счета за электроэнергию нужно хранить. Это не так.
О распространенном мифе рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YASNO.
Что нужно знать о бумажных счетах
Вам достаточно электронной квитанции об оплате за электроэнергию, которую вы всегда можете просмотреть в своем личном кабинете YASNO и загрузить (если вам действительно важно иметь копии платежей).
"В любом случае, без бумаг удобнее. А еще экологичнее - вы сберегаете деревья. Онлайн-квитанция об оплате имеет ту же силу, как и печатная, поэтому положитесь на диджитал", - говорится в сообщении.
Кстати, вы вообще можете отказаться от бумажной платежки, которую приносят в ваш почтовый ящик, и смотреть сумму к оплате на удобных онлайн-сервисах:
Мобильное приложение bit.ly/yasno-app
чатбот в вайбере bit.ly/yasno_viber
телеграмме bit.ly/yasno_tg
личный кабинет:
для Киева bit.ly/3r70haC
для Донецкой области bit.ly/3pjiFwE
для Днепропетровской области bit.ly/3PBxKEd
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