В YASNO украинцам сделали важное заявление о счетах за свет

Многие украинцы до сих пор думают, что бумажные счета за электроэнергию нужно хранить. Это не так.

Что нужно знать о бумажных счетах

Вам достаточно электронной квитанции об оплате за электроэнергию, которую вы всегда можете просмотреть в своем личном кабинете YASNO и загрузить (если вам действительно важно иметь копии платежей).

"В любом случае, без бумаг удобнее. А еще экологичнее - вы сберегаете деревья. Онлайн-квитанция об оплате имеет ту же силу, как и печатная, поэтому положитесь на диджитал", - говорится в сообщении.

Кстати, вы вообще можете отказаться от бумажной платежки, которую приносят в ваш почтовый ящик, и смотреть сумму к оплате на удобных онлайн-сервисах:

Мобильное приложение bit.ly/yasno-app

чатбот в вайбере bit.ly/yasno_viber

телеграмме bit.ly/yasno_tg

личный кабинет:

для Киева bit.ly/3r70haC

для Донецкой области bit.ly/3pjiFwE

для Днепропетровской области bit.ly/3PBxKEd