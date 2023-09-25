"Янукович заплакав": задача про тирана у шкільному підручнику вразила українців

У чому суть загадки про Януковича

Зазначається, що загадка була у підручнику з економіки за 9 клас. Дитина навчається у школі Сан-Себастьяна.

"Віктор Янукович був заможним тираном. Йому подобалися розкішні автомобілі: у нього було 10 Ferrari і 15 Lamborghini. Одного разу він пішов у салон Porsche купити новий автомобіль, але йому сказали, що останній випуск вже проданий. Янукович заплакав. Як би ви пояснили його реакцію? Завдання - визначити, це макроекономіка чи мікроекономіка", - розказала про ребус для школярів Оксана.

Жінка здивувалася, чому в Україні дітям не ставлять такі завдання.

"Чому в Україні не складають такі завдання? Це ж виховує. І не лише про Януковича. Персонажів - на головних героїв завдань сотні-тисячі", - резюмувала вона.

У шкільному підручнику Іспанії загадали загадку про Януковича (Скріншот)

Що думають із цього приводу українці

У коментарях українці наголосили, що це "кайф", а деякі запитали, яка ж відповідь у загадки.