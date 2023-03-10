В Україні судитимуть Януковича за підбурювання до дезертирства військових УДО

Колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича будуть судити за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Судом прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно колишнього президента України та ексзаступника начальника Управління державної охорони України - начальника Служби безпеки президента України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що 23 лютого 2014 року експрезидент України діяв спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ. Повітряними та морськими суднами ВМФ Росії він двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб до РФ.

"Цього ж дня колишній президент, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту РФ в районі Козацької бухти в м. Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої охорони, до вчинення дезертирства", - додали у прокуратурі.

Януковичу інкриміновані наступні злочини:

організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

підбурювання до вчинення дезертирства.

Його колишнього охоронця звинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство. Судовий розгляд та прийняття кінцевого рішення за пред’явленим обвинуваченням буде відбуватись без участі обвинувачених.