В Україні судитимуть Януковича за підбурювання до дезертирства військових УДО
Колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича будуть судити за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Судом прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно колишнього президента України та ексзаступника начальника Управління державної охорони України - начальника Служби безпеки президента України", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що 23 лютого 2014 року експрезидент України діяв спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ. Повітряними та морськими суднами ВМФ Росії він двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб до РФ.
"Цього ж дня колишній президент, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту РФ в районі Козацької бухти в м. Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої охорони, до вчинення дезертирства", - додали у прокуратурі.
Януковичу інкриміновані наступні злочини:
- організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України;
- підбурювання до вчинення дезертирства.
Його колишнього охоронця звинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство. Судовий розгляд та прийняття кінцевого рішення за пред’явленим обвинуваченням буде відбуватись без участі обвинувачених.
Нагадаємо, що колишній президент України Віктор Янукович часто розмовляв телефоном із Віктором Медведчуком під час розстрілів протестувальників на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Раніше суд обирав запобіжний захід колишньому українському президенту-втікачу Віктору Януковичу у вигляді тримання під вартою.
Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо держзради колишнього президента-втікача Віктора Януковича та екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова. Підписані "Харківські угоди" дозволили РФ мати достатньо ресурсів для окупації Криму у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому.
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