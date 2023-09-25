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"Янукович заплакал": задача о тиране в школьном учебнике поразила украинцев

В школьном учебнике загадали загадку про Януковича (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В испанском школьном учебнике детям написали загадку о бывшем президенте Украине Викторе Януковиче.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Оксаны Калужной.

В чем суть загадки о Януковиче

Отмечается, что загадка была в учебнике по экономике за 9 класс. Ребенок учится в школе Сан-Себастьяна.

"Виктор Янукович был богатым тираном. Ему нравились роскошные автомобили: у него было 10 Ferrari и 15 Lamborghini. Однажды он пошел в салон Porsche купить новый автомобиль, но ему сказали, что последний выпуск уже продан. Янукович заплакал. Как бы вы объяснили его реакцию?" Задача - определить, это макроэкономика или микроэкономика", - рассказала Оксана о ребусе для школьников.

Женщина удивилась, почему в Украине детям не задают такие задачи.

"Почему в Украине не составляют такие задачи? Это же воспитывает. И не только о Януковиче. Персонажей - на главных героев задач сотни-тысячи", - резюмировала она.

В школьном учебнике Испании загадали загадку о Януковиче (Скриншот)

Что думают по этому поводу украинцы

В комментариях украинцы отметили, что это "кайф", а некоторые спосили ответ к этой загадке.

  • Це кайф!
  • Це клас.
  • Так макро чи мікроекономіка? Справді цікаво.
  • Діти одразу будуть розуміти як макроекономіка переводиться у мікроекономіку і відображається на показниках макроекономіки.
  • Тому що сьогодні Янукович бандит, а завтра він у бігах і *ерой на виселках (я умовно). Це я про те, що суспільство міняє свої вподобання дуже швидко. На 5 років вибираємо проєвропейську владу, на наступні 5 років - проросійську, потім на наступні 5 років ще раз проєвропейську, і так по черзі.

Напомним, что в Украине будут судить Януковича за подстрекательство к дезертирству военных УГО.

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Янукович