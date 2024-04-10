"Якщо Росія прорветься, це буде наша вина". Найвідоміші люди планети звернулися до Конгресу США

Українці виборюють своє існування

Разом ми закликаємо Конгрес вчинити правильно.

Українці виборюють своє існування. На окупованій Росією території вона катує українських громадян, викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів.

На території, до якої Росія може дістатися своєю зброєю, вона завдає ударів по цивільному населенню та рятувальникам.

Російські ракети, безпілотники та бомби знищують церкви та пам'ятники Голокосту. Російська окупація загрожує мусульманам України, кримським татарам.

Наслідки обстрілу Львова (фото: facebook.com/MVS LVIV)

Російські лідери відкрито заявляють, що їхня мета - руйнація української держави та знищення українців як народу. Російські пропагандисти майже щодня загрожують геноцидом.

Прямо зараз Росія використовує ракети та плануючі бомби, щоб зруйнувати стародавнє та красиве місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона людей, так само як Росія зруйнувала Маріуполь, Алеппо та Грозний.

Українці стримують хаос та захищають Європу

Українці також борються за нашу безпеку та свободу кожного. Опираючись російській диктатурі, вони показують, що демократія може захистити себе. Захищаючи свої кордони, вони захищають міжнародний лад і стримують хаос.

Борючись наодинці з Росією, вони захищають Європу. Показавши, наскільки складними є наступальні операції, українці знижують ймовірність китайської війни в Тихому океані. Ведучи звичайну війну проти ядерної держави, вони знижують ймовірність поширення ядерної зброї та ядерної війни.

Наслідки обстрілу Києва (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Українські збройні сили захищають головні американські інтереси. Вони роблять те, що американці не можуть зробити самі. Поглинувши всю російську атаку, вони унеможливлюють інші війни в Європі.

Вони стримують Китай, аж ніяк не провокуючи Пекін. Вказуючи, що ядерній державі можна протистояти, вони вчать інші країни тому, що їм не потрібно створювати ядерну зброю. Два роки українці захищали нас та свій народ.

Більшість американців це розуміють і хочуть допомогти Україні. І більшість обраних представників також.

Ми підводимо українців

Але ми підводимо українців. Минуло понад 470 днів з того часу, як Конгрес ухвалив закон про підтримку України. Це більшість часу з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року.

За період нашої бездіяльності Росія відновила свою армію. Вони готують новий наступ, перевіряють Україну на фронті та незаконно використовують газ CS для витіснення українських солдатів з окопів.

Якщо Росія прорветься, то це буде наша провина. І тоді ми зрозуміємо, що ми втратили. Все, що робить для нас Україна, можна повернути назад. Якщо Україна зазнає поразки, ми опинимося в набагато небезпечнішому світі. Це буде світ, в якому ми можемо очікувати війни в Європі та війни в Азії.

Наслідки обстрілу Харкова (фото: Getty Images)

Світ, в якому Росія може перекрити постачання продовольства на Близький Схід та до Африки, яке зараз постачає Україна. Світ без правил і мир, повний ядерної зброї.

І тоді буде надто пізно робити те, що зараз легко: допомогти союзникові, який бореться за своє життя, ухваливши закон у Конгресі. Витратьте приблизно п'ять доларів міністерства оборони, приблизно пенні від загального бюджету, більша частина якого в будь-якому випадку залишиться в Сполучених Штатах.

Українці - вражаючі союзники

Ми не повинні підводити наших союзників. У всьому світі всі, хто дивиться, вважають, що Україна - легкий вибір для нас. Це демократія, і ми заявляємо, що підтримуємо демократію. Її солдати роблять для нас те, чого ми не можемо зробити самі. Україна воює сама по собі, а не просить американських військ.

Те, що Америка має зробити для підтримки України, є мінімальним. Якщо ми не зможемо виконати своїх зобов'язань перед Україною, ніхто не повірить, що ми підтримуватимемо когось із наших союзників у майбутньому. Це зменшить нас та створить світ війни.

А українці - вражаючі союзники. Вони добре борються на дуже довгому фронті. Вони очистили Чорне море від російського флоту, дозволивши українському сільському господарству прогодувати Близький Схід та Африку. Вони розробили та впровадили власну зброю. Вони роблять все, що в людських силах, і щодня зазнають хворобливих людських втрат. Але їм потрібні речі, які тільки ми можемо надати, щоби продовжувати боротьбу.

Україна дає нам шанс

Українці дають нам шанс. Шанс для американців вчинити правильно, для них, для нас, для порядності, для людства. Україна може захистити себе та забезпечити стабільність у всьому світі. Однак, якщо ми дозволимо Україні програти, ми спричинимо катастрофу для них і катастрофу для себе.

Конгрес повернувся до сесії цього тижня. Часу мало і нові небезпеки можуть з'явитися дуже швидко. Разом ми закликаємо Конгрес вчинити правильно - прямо зараз. Підтримайте Україну.

Хто підписав звернення

Джей Джей Абрамс, кінорежисер

Хосе Андрес, шеф-кухар та активіст

Габріель Картеріс, актриса та профспілковий лідер

Мона Чарен, журналіст

Міша Коллінз, актор

Розаріо Доусон, актриса

Феліція Дей, актриса та письменниця

Дуг Фієрс, колишній радник із внутрішньої безпеки

Джонатан Сафран Фоєр, письменник

Френсіс Фукуяма, політолог

Марк Хемілл, актор

Гейл Енн Херд, продюсер

Дара Хосровшахи, підприємець

Вільям Крістол, письменник

Ерік Едельман, дипломат

Imagine Dragons, група

Скотт Келлі, астронавт

Деніел Любецькі, підприємець

Майкл Макфол, політолог

Кейт Маккіннон, актриса

Аліса Мілано, актриса

Вігго Мортенсен, актор

Паттон Освальт, комік та актор

Філіпс О'Брайєн, військовий історик

Бред Пейслі, музикант

Шон Пенн, актор

Сергій Плохий, історик

Іванна Сахно, актриса

Ерік Шмідт, філантроп

Лів Шрайбер, актор

Тімоті Снайдер, історик

Террел Джермейн Стар, журналіст

Барбра Стрейзанд, співачка та актриса

Хіларі Суонк, актриса

Пітер Венер, письменник та активіст

Кетрін Винник, актриса