Кемерон після зустрічі з Трампом закликав США розблокувати допомогу Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав США розблокувати пакет допомоги Україні. Це сталося після зустрічі з Дональдом Трампом під час візиту до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Кемерон сказав, що "нема нічого важливішого (для України), ніж додатковий документ, який зараз розглядає Конгрес".

"Я приїхав сюди без наміру читати лекції або говорити комусь, що робити, або втручатися в політичні та інші процеси в США. Я просто приїхав сюди як великий друг, що вірить у цю країну, і я вірю, що виділити ці кошти й дозволити їхнє ухвалення – глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки, вашого майбутнього і майбутнього всіх ваших партнерів", – додав він.

Що відомо про зустріч Кемерона та Трампа

У понеділок, 8 квітня Кемерон обідав із Трампом на курорті колишнього президента Мар-а-Лаго у Флориді.