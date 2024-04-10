Генерал США - Конгресу: за кілька тижнів Росія переважатиме Україну в артилерії 10 до 1

Протягом декількох тижнів Росія може переважати Україну в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерала Крістофера Каволі, яку цитує видання The Washington Post.

Каволі попередив Конгрес, що війна в Україні досягла вирішального моменту, коли Росія "протягом декількох тижнів" може досягти переваги в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів, якщо Сполучені Штати не схвалять додаткову військову підтримку уряду в Києві.

"Серйозність цього моменту неможливо переоцінити", - сказав генерал.

За його словами, без додаткової підтримки США в Україні закінчаться артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони.

"Сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє", - додав Каволі.