Генерал США - Конгресу: за кілька тижнів Росія переважатиме Україну в артилерії 10 до 1
Протягом декількох тижнів Росія може переважати Україну в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерала Крістофера Каволі, яку цитує видання The Washington Post.
Каволі попередив Конгрес, що війна в Україні досягла вирішального моменту, коли Росія "протягом декількох тижнів" може досягти переваги в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів, якщо Сполучені Штати не схвалять додаткову військову підтримку уряду в Києві.
"Серйозність цього моменту неможливо переоцінити", - сказав генерал.
За його словами, без додаткової підтримки США в Україні закінчаться артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони.
"Сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє", - додав Каволі.
Допомога Україні від США
США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроєкт із відповідним фінансуванням.
У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але він "застряг" у Палаті представників.
Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроєкту, зокрема, це стосується допомоги в кредит.
Нещодавно Politico писало про те, що адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроєкту з грошима для України.
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