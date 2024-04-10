ua en ru
Ср, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генерал США - Конгресу: за кілька тижнів Росія переважатиме Україну в артилерії 10 до 1

США, Середа 10 квітня 2024 20:03
UA EN RU
Генерал США - Конгресу: за кілька тижнів Росія переважатиме Україну в артилерії 10 до 1 Фото: протягом декількох тижнів Росія може переважати Україну  за кількістю артснарядів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Протягом декількох тижнів Росія може переважати Україну в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерала Крістофера Каволі, яку цитує видання The Washington Post.

Каволі попередив Конгрес, що війна в Україні досягла вирішального моменту, коли Росія "протягом декількох тижнів" може досягти переваги в 10 до 1 за кількістю артилерійських снарядів, якщо Сполучені Штати не схвалять додаткову військову підтримку уряду в Києві.

"Серйозність цього моменту неможливо переоцінити", - сказав генерал.

За його словами, без додаткової підтримки США в Україні закінчаться артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони.

"Сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє", - додав Каволі.

Допомога Україні від США

США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроєкт із відповідним фінансуванням.

У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але він "застряг" у Палаті представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроєкту, зокрема, це стосується допомоги в кредит.

Нещодавно Politico писало про те, що адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроєкту з грошима для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію
Відстрочка, виплати військовим та покарання для ухилянтів. Яким буде новий закон про мобілізацію
DAILY
Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми