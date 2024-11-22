"Якраз" чи "як раз": як навчитися писати правильно у будь-яких ситуаціях

Прислівник "якраз" в українській мові підступний, бо є випадки, коли потрібно писати разом, а є, коли пишеться окремо - "як раз". Через це українці часто роблять помилки.
Як писати правильно слова "якраз" та "як раз" і назавжди припинити плутати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Zaxid.
Відповідно до правил українського правопису, "якраз" - це прислівник, який відповідає на питання "коли?" та уточнює, коли відбувається дія. І якщо усі ці умови збережені - ми маємо писати разом.
А з "як раз" все трошки складніше, бо це фактично відповідник до російського "как раз". У сучасній українській мові "як раз" використовується, але дуже рідко і переважно у сталому вигляді - "як раз і назавжди".
Приклади:
Але:
А чим можна замінити
Якраз у той час - саме тоді (тепер), саме під той час
Якраз вчасно - саме враз
Уповні достатньо - якраз досить
У саму пору - якраз на часі
У самий раз - в акурат, якраз, саме в час, саме враз, учасно, упору, у міру, саме добре
Рівно о другій годині - саме (якраз) о другій
Повністю (цілком) віддаватися якійсь справі - якраз
Не багато не мало - якраз, копійка в копійку
Іменно це - якраз (власне, саме) це
Йому якраз того й треба - йому саме того й треба
Впору - вчасно, якраз, до речі
В самий раз - якраз
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