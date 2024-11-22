"Якраз" или "як раз": как научиться писать правильно в любых ситуациях

Согласно правилам украинского правописания, "якраз" - это наречие, отвечающее на вопрос "когда?" и уточняет, когда происходит действие. И если все эти условия сохранены - мы должны писать вместе.

А с "як раз" все немного сложнее, потому что это фактически соответствие к русскому "как раз". В современном украинском языке "як раз" используется, но очень редко и преимущественно в зрелом виде - "як раз і назавжди".

Примеры:

У Рівному "бурштиновий король" у погонах захворів якраз напередодні атестації.

А в нас якраз заняття з математики!

Но:

Як раз і назавжди позбутися ангіни?

Чем же можно заменить

Якраз у той час - саме тоді (тепер), саме під той час

Якраз вчасно - саме враз

Уповні достатньо - якраз досить

У саму пору - якраз на часі

У самий раз - в акурат, якраз, саме в час, саме враз, учасно, упору, у міру, саме добре

Рівно о другій годині - саме (якраз) о другій

Повністю (цілком) віддаватися якійсь справі - якраз

Не багато не мало - якраз, копійка в копійку

Іменно це - якраз (власне, саме) це

Йому якраз того й треба - йому саме того й треба

Впору - вчасно, якраз, до речі

В самий раз - якраз