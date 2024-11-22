"Якраз" или "як раз": как научиться писать правильно в любых ситуациях

Наречие "якраз" в украинском языке коварное, потому что есть случаи, когда нужно писать вместе, а есть, когда пишется отдельно - "як раз". Из-за этого украинцы часто совершают ошибки.
Как писать правильно слова "якраз" и "як раз" и навсегда прекратить путать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Zaxid.
Согласно правилам украинского правописания, "якраз" - это наречие, отвечающее на вопрос "когда?" и уточняет, когда происходит действие. И если все эти условия сохранены - мы должны писать вместе.
А с "як раз" все немного сложнее, потому что это фактически соответствие к русскому "как раз". В современном украинском языке "як раз" используется, но очень редко и преимущественно в зрелом виде - "як раз і назавжди".
Примеры:
Но:
Чем же можно заменить
Якраз у той час - саме тоді (тепер), саме під той час
Якраз вчасно - саме враз
Уповні достатньо - якраз досить
У саму пору - якраз на часі
У самий раз - в акурат, якраз, саме в час, саме враз, учасно, упору, у міру, саме добре
Рівно о другій годині - саме (якраз) о другій
Повністю (цілком) віддаватися якійсь справі - якраз
Не багато не мало - якраз, копійка в копійку
Іменно це - якраз (власне, саме) це
Йому якраз того й треба - йому саме того й треба
Впору - вчасно, якраз, до речі
В самий раз - якраз
Раньше мы писали о том, какие слова-суржики употреблять не стоит, потому что будете выглядеть бессмысленно.
А еще рассказывали о том, какими 4 словами можно заменить слово-суржик "горбушка",