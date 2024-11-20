"Короче", "шо", "кстаті": які слова-суржики краще не вживати, бо будете мати безглуздий вигляд

Використання української мови у своєму мовленні - це не тільки передача думок, й спосіб самовираження, який відображає нашу культуру та ідентичність. Однак слова-суржики можуть суттєво зіпсувати враження про вас.

Які слова-суржики потрібно прибрати зі свого лексикону, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gazeta.

"Поняв" або "пойняв" - замість зрозумів. Такі слова можуть здаватися грубими та простакуватими.

"Вобщем" - замість "загалом", "отож" - це запозичення з російської, яке знижує ваш рівень мовлення.

"Кстаті" - замість "до речі". Це слово робить мову більш "домашньою", що може бути недоречним у формальних ситуаціях. А це слово - суржик.

"Нє" - замість "ні". Спотворює мову, може викликати враження несерйозного ставлення.

"Шо" - замість "що". Хоч це слово вживається доволі часто у розмовах, воно у формальному контексті буде виглядати недоречним.

Ще варіанти:

"Капець" - замість "Дивовижно!" або "Жах!"

"Прикинь" - замість "Уявляєш"

"Короче" - замість "загалом"

"Всмислі" - замість "тобто"

"Тіпа" - замість "ніби"

"Воопше" - замість "зовсім"

"Канєшно" - замість "звісно"

"Блін" - замість "трясця"

Варто пам'ятати, що мова - підкреслює нашу ерудованість, вихованість та ідентичність. Тому важливо використовувати правильні слова у будь-яких розмовах та взаєминах, щоб справляти на співрозмовника гарне враження.