"Який совок". У Сумах військовому відмовили у пільговому проїзді поїздом УЗ

Деталі скандалу у Сумах

Так, учасник бойових дій Володимир Кучма хотів скористатися пільговим проїздом. Йому в цьому відмовила касир через те, що він сам вирізав із бланку талони.

Співробітник УЗ діяла за інструкцією та навіть зачитала військовослужбовцеві виписку з книги з нормативами.

"Відрізати талони з бланка може тільки касир, інакше папірці стають недійсними. На цих купонах немає ні водяних знаків, ні серійного номера. Однак ці клаптики паперу мають статус документів суворої звітності, інакше не було б інструкцій, що і як відрізати", - написав Васильєв.

До речі, бланк із талонами видається на 5 років. Якщо військовослужбовець раптом його втратить, то він втрачає пільги на найближчі 2-3 роки.

"Ця бюрократія навіть не проблема Укрзалізниці. Бо відрізання пільгових талонів - це державна система. Замість того, щоб видати солдату грошову компенсацію на квитки - застосовуються канцелярські методи з різними маніпуляціями", - обурився Олег.

Реакція українців на скандал

У коментарях українці написали, що це справжнісінька бюрократія і під час воєнного стану її потрібно було скасувати.