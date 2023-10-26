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"Какой совок". В Сумах военному отказали в льготном проезде в поезде УЗ

В сумах бойцу отказали в льготном проезде (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Сумах военному отказали в льготном проезде в кассе Укрзализніци. Все дело в том, что боец сам вырезал из бланка талоны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию Олега Васильева в Facebook.

Детали скандала в Сумах

Так, участник боевых действий Владимир Кучма хотел воспользоваться льготным проездом.  Ему в этом отказала кассир из-за того, что он сам вырезал из бланка талоны.

Сотрудник УЗ действовала по инструкции и даже зачитала военнослужащему выписку из книги с нормативами.

"Отрезать талоны из бланка может только кассир, иначе бумажки становятся недействительными. На этих купонах нет ни водяных знаков, ни серийного номера. Однако эти клочки бумаги, по-видимому, имеют статус документов строгой отчетности, иначе не было бы инструкций, что и как отрезать", - написал Васильев.

Кстати, бланк с талонами выдается на 5 лет. Если военнослужащий вдруг его потеряет, то он лишается льгот на ближайшие 2-3 года.

"Эта бюрократия даже не проблема Укрзализныци. Ибо отрезание льготных талонов - это государственная система. Вместо того, чтобы выдать солдату денежную компенсацию на билеты - применяются канцелярские методы с разными манипуляциями", - возмутился Олег.

Реакция украинцев на скандал

В комментариях украинцы написали, что это самая настоящая бюрократия и во время военного положения ее нужно было отменить.

  • Той, хто придумав таку процедуру і не передбачив полегшену систему під час воєнного стану - корисний ідіот, який грає на руку нашого ворога. А жінка-касир - лише гвинтик заіржавілої пострадянської системи.
  • Синхронізуємось із новою командою МОУ, щоб всі ці анахронізми прибрати й процес був цифровим через додаток - як для учасників бойовоих дій, так і для діючих військовослужбовців, яким потрібно терміново їхати.
  • Який совок...
  • Шкода, що людина зробила не свою роботу і за це їй мається клопіт.
  • Дурна бюрократія, але касир відпрацювала в цій бюрократії згідно інструкції тому питань до неї не має бути.

Напомним, что в электричке под Львовом парни едва не разнесли поезд вместе с людьми.

А ранее Укрзализныця попала в скандал из-за российского шансона.

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Укрзализныця