"Який гарний плагіат": Злату Огнєвіч звинувачують у привласненні музики Біллі Айліш

Але не всі оцінили роботу артистки гідно та звинуватили її в плагіаті.

Українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч презентувала прихильникам нову пісню під назвою "Як мені бути". Композиція присвячена всім жінкам, в яких війна забрала чоловіків, братів, синів, батьків.

Що саме не сподобалося слухачам у новій пісні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як фани відреагували на новий трек Огнєвіч

На написання пісні "Як мені бути" співачку надихнуло відео, де Володимир Зеленський нагороджував військових орденами посмертно. Нагороди приймали їхні дружини, матері, доньки та сестри.

Злата пояснила, що в той момент в очах кожної жінки був нестерпний відчай, сльози, прийняття, безвихідь.

"Неможливо уявити відчуття наших жінок і пережите ними, вони не менші героїні, ніж їхні відважні чоловіки, подвиг яких ми будемо пам'ятати довіку. Всі мужні ангели назавжди залишаються в наших серцях", - прокоментувала зірка.

Так було створено пісню "Як мені бути", яку багато користувачів порівняли із хітом американської співачки Біллі Айліш "lovely".

А дует "Two from Zoo" навіть зробив про це окремий допис у своєму Instagram, написавши, що відчувають іспанський сором за роботу Злати.

"Музичні ЗМІ, журналісти та радіо, якщо ви будете підтримувати це, бо вам за це заплатили чи вам незручно відмовити колишньому депутату Верховної ради Златі Огнєвіч родом з Мурманську, то вітаю, ви так само прогнулися під систему", - додали вони.

А також опублікували відео-порівняння двох треків знаменитостей.

Проте шанувальники творчості Злати Огнєвіч заступилися за неї в коментарях і закликали підтримувати українську музику.

Сама ж співачка вже прокоментувала звинувачення в ефірі "Сніданку з 1+1". Вона сказала, що абсолютно не реагує на хейт.

"Коли я записувала цю пісню, я в першу чергу думала про жінок, яким вона присвячена, про загиблих героїв на війні. І точно я не думала про творчість інших артистів. А ті люди, які шукають чорну кішку в темній кімнаті, просто не мають, чим зайнятися", - відповіла Огнєвіч.

Артистка також зазначила, що слухає багато музики та просто нею надихається.