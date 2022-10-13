"До цього не звикнеш": батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на фронті
Відома українська співачка Злата Огнєвіч показала свого тата, який оперує поранених українських військових на передовій. Він приїхав додому у відпустку та розповів дочці про свою роботу.
Про свого батька артистка розповіла в Instagram.
Огнєвич розповіла, що тато був на передовій 6 місяців, де рятував військових.
"Тато приїхав у відпустку. Шість місяців допомагав пораненим. Нашим неймовірним медикам - шана та повага! Вони роблять неможливе. Це справжній подвиг", - сказала артистка.
Леонід Бордюг розповів, що травми звичайних пацієнтів у мирний час та захисників на фронті - це зовсім різні речі.
"До цього не звикнеш ніяк. І так шкода, що більшість цих людей - це молоді хлопці", - зазначив хірург.
Батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на передовій (скрін)
Він додав, що медицина на війні виконує велику роботу. Лікарям на передовій доводиться працювати у великій напрузі та жахливих умовах.
Тому батько співачки звернувся до співвітчизників та закликав набратися терпіння.
"За нами буде перемога. Ми їх обов'язково переможемо і все буде гаразд. На нашій землі пануватиме мир, злагода та порядок"", - додав він.
Батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на передовій (скрін)
Злата Огнєвич з татом (instagram.com/zlata.ognevich)
Раніше Огнєвіч жорстко відреагувала на росіянок, які переспівали її пісню в Криму.
Також ми писали, що Злата здійснювала давню мрію і присвятила її захисникам "Азовсталі".