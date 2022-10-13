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"До цього не звикнеш": батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на фронті

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 10:23
"До цього не звикнеш": батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на фронті Злата Огнєвич показала свого батька (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Злата Огнєвіч показала свого тата, який оперує поранених українських військових на передовій. Він приїхав додому у відпустку та розповів дочці про свою роботу.

Про свого батька артистка розповіла в Instagram.

Огнєвич розповіла, що тато був на передовій 6 місяців, де рятував військових.

"Тато приїхав у відпустку. Шість місяців допомагав пораненим. Нашим неймовірним медикам - шана та повага! Вони роблять неможливе. Це справжній подвиг", - сказала артистка.

Леонід Бордюг розповів, що травми звичайних пацієнтів у мирний час та захисників на фронті - це зовсім різні речі.

"До цього не звикнеш ніяк. І так шкода, що більшість цих людей - це молоді хлопці", - зазначив хірург.

&quot;До цього не звикнеш&quot;: батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на фронті

Батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на передовій (скрін)

Він додав, що медицина на війні виконує велику роботу. Лікарям на передовій доводиться працювати у великій напрузі та жахливих умовах.

Тому батько співачки звернувся до співвітчизників та закликав набратися терпіння.

"За нами буде перемога. Ми їх обов'язково переможемо і все буде гаразд. На нашій землі пануватиме мир, злагода та порядок"", - додав він.

&quot;До цього не звикнеш&quot;: батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на фронті

Батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на передовій (скрін)

&quot;До цього не звикнеш&quot;: батько Злати Огнєвіч розповів, як оперує поранених військових на фронті

Злата Огнєвич з татом (instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше Огнєвіч жорстко відреагувала на росіянок, які переспівали її пісню в Криму.

Також ми писали, що Злата здійснювала давню мрію і присвятила її захисникам "Азовсталі".

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певец Злата Огнєвіч