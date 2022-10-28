Зірка шоу "Холостячка" Свечкоренко одружується з дівчиною, яка дуже схожа на Злату Огнєвіч

Прихильники екс-холостяка були дуже здивовані, що його майбутня обраниця дуже схожа на Злату Огнєвіч, за чиє серце Роман боровся на проєкті.

Свечкоренко планував зробити пропозицію Валерії на одній з вистав, де вона грає. Але в дівчини почалася панічна атака, що змінило плани Романа.

"У Лєри справді почалася панічна атака за 10 хвилин до того, як я їй освідчився. Бо були деякі моменти, які трішки наламали весь процес", - розповів чоловік у stories.

Але зворушливий момент у житті пари все-таки стався. Прямо на сцені театру Роман освідчився своїй майбутній дружині.

"Вона сказала так", - написав він.

Роман Свечкоренко з шоу Холостячка 2 одружується (фото: instagram.com/svechkorenko)

Деякі користувачі соціальних мереж помітили, що наречена Валерія дуже схожа на Злату Огнєвіч. За її серце Свечкоренко боровся на шоу "Холостяк".

Валерія Чернецька (фото: instagram.com/chernetskav)

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, що стосунки Романа та Валерії почалися майже відразу після завершення проєкту. Також відомо, що Валерія молодша від коханого на 10 років.