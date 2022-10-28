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Зірка шоу "Холостячка" Свечкоренко одружується з дівчиною, яка дуже схожа на Злату Огнєвіч

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 13:25
Зірка шоу "Холостячка" Свечкоренко одружується з дівчиною, яка дуже схожа на Злату Огнєвіч Роман Свечкоренко одружується на копії Огнєвіч (фото: instagram.com/svechkorenko)
Автор: Юлія Гаюк

Днями стало відомо, що учасник "Холостячки" Роман Свечкоренко одружується.

Прихильники екс-холостяка були дуже здивовані, що його майбутня обраниця дуже схожа на Злату Огнєвіч, за чиє серце Роман боровся на проєкті.

Про одруження Свечкоренко повідомив у своєму Instagram.

Свечкоренко планував зробити пропозицію Валерії на одній з вистав, де вона грає. Але в дівчини почалася панічна атака, що змінило плани Романа.

"У Лєри справді почалася панічна атака за 10 хвилин до того, як я їй освідчився. Бо були деякі моменти, які трішки наламали весь процес", - розповів чоловік у stories.

Але зворушливий момент у житті пари все-таки стався. Прямо на сцені театру Роман освідчився своїй майбутній дружині.

"Вона сказала так", - написав він.

Зірка шоу &quot;Холостячка&quot; Свечкоренко одружується з дівчиною, яка дуже схожа на Злату ОгнєвічЗірка шоу &quot;Холостячка&quot; Свечкоренко одружується з дівчиною, яка дуже схожа на Злату Огнєвіч

Роман Свечкоренко з шоу Холостячка 2 одружується (фото: instagram.com/svechkorenko)

Деякі користувачі соціальних мереж помітили, що наречена Валерія дуже схожа на Злату Огнєвіч. За її серце Свечкоренко боровся на шоу "Холостяк".

Зірка шоу &quot;Холостячка&quot; Свечкоренко одружується з дівчиною, яка дуже схожа на Злату ОгнєвічЗірка шоу &quot;Холостячка&quot; Свечкоренко одружується з дівчиною, яка дуже схожа на Злату Огнєвіч

Валерія Чернецька (фото: instagram.com/chernetskav)

Зірка шоу &quot;Холостячка&quot; Свечкоренко одружується з дівчиною, яка дуже схожа на Злату Огнєвіч

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, що стосунки Романа та Валерії почалися майже відразу після завершення проєкту. Також відомо, що Валерія молодша від коханого на 10 років.

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Холостяк