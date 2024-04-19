"Яка вам ще потрібна мотивація?" Доброволець з ГУР МО "наїхав" на ухилянтів

Білоруський доброволець Ігор Янков з позивним "Янкі", який перебуває у лавах ЗСУ, розповів, як має зараз проходити мобілізація в Україні та що потрібно робити з ухилянтами. Спецпризначенець ГУР МО, який звільняв острів Зміїний, був в операціях "Дорога життя" в Авдіївці та Бахмуті, брав участь у спецопераціях в Криму та Енергодарі, дивується, що українськім чоловікам потрібна додаткова мотивація для мобілізації.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю Янкова для Раміни Есхакзай на каналі YouTube "RAMINA".

Ігор Янков пояснив, що він зараз воює за цивільних, за землю, яку ворог не може забрати, за Україну - "у нас є спільний з Білорусією ворог - це Росія".

Він додав, що не розуміє, яка потрібна додаткова мотивація українцям, щоб йти та захищати рідну країну та своїх близьких.

"Я не розумію, яка має бути мотивація хлопчикам йти на війну. Я називаю їх хлопчиками, тому що для них потрібна мотивація, чому треба йти захищати свою сім'ю та землю. Я не кажу, що треба відправляти на війну у 18-19 років, треба давати патріотичне виховання, бойову, медичну підготовку, це все має бути на вихованні дітей, має бути у школі", - підкреслив "Янкі".

За словами добровольця, кожен має вміти користуватися зброєю та виконувати ту роботу, яка необхідна.

"Кожен має вправлятися зі зброєю, кожен повинен все знати, і можливо з цих хлопців будуть вмотивовані військові. Я запропонував би вести оборону міст, де буде служба в армії, спеціальні підрозділи, які захищають, готують оборонні рубежі. Якщо прийде ворог, кожний буде знати, що робити. Я знаю багато молодих хлопців, які чудово виконують завдання. Чим хлопці відрізняють від тих кому 23, і кому 27, я не розумію", - пояснив військовий.

Ігор висловив думку, що призовний вік має починатися з 20 років, а ухилянтами потрібно максимально погіршити життя.

"Я б зробив вік призовний з 20 років, я б покращив життя військових і погіршив життя ухилянтів. Ми не маємо придумувати другорядні мотивації, я кажу, як білоруський доброволець, а це ваша родина, земля, це ваші дома, яка ще потрібна мотивація? Йдіть у ЗСУ, виходьте з під маминої спідниці, знайдете там чудовий колектив, гуртки за інтересами, вас будуть годувати", - наголосив доброволець.

Він також дав пораду про те, як вже зараз чоловіки можуть готуватися до служби в ЗСУ.

"Якщо у вас є вільний час, ви знаєте, що підете служити у військо, якщо знаєте, що будете на війні, через рік підете на фронт, вивчайте, ходіть на стрільбище, вивчайте медицину. Вивчайте тактику, читайте книжки, готуйте себе, як професійного військового. У цей час можете підготувати особисте спорядження. Я знаю, що видають гарне оснащення, але ми збираємо своє самі, адже ви знаєте, що це ваш захист, аби ні на кого не надіятися", - радить Янков.