"Какая вам еще нужна мотивация?" Доброволец из ГУР МО "наехал" на уклонистов

Белорусский доброволец Игорь Янков с позывным "Янки", который находится в рядах ВСУ, рассказал, как сейчас должна проходить мобилизация в Украине и что нужно делать с уклонистами. Спецназовец ГУР МО, освобождавший остров Змеиный, был в операциях "Дорога жизни" в Авдеевке и Бахмуте, участвовал в спецоперациях в Крыму и Энергодаре, удивляется, что украинским мужчинам нужна дополнительная мотивация для мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эксклюзивное интервью Янкова для Рамины Эсхакзай на канале YouTube "RAMINA".

Игорь Янков объяснил, что он сейчас воюет за гражданских, за землю, которую враг не может забрать, за Украину - "у нас есть общий с Белоруссией враг - это Россия".

Он добавил, что не понимает, какая необходима дополнительная мотивация украинцам, чтобы идти и защищать родную страну и своих близких.

"Я не понимаю, какая должна быть мотивация мальчикам идти на войну. Я называю их мальчиками, потому что для них нужна мотивация, почему нужно идти защищать свою семью и землю. Я не говорю, что нужно отправлять на войну в 18-19 лет, нужно давать патриотическое воспитание, боевую, медицинскую подготовку, это все должно быть на воспитании детей, должно быть в школе", - подчеркнул Янки.

По словам добровольца, каждый должен уметь пользоваться оружием и выполнять ту работу, которая необходима.

"Каждый должен справляться с оружием, каждый должен все знать, и возможно из этих ребят будут мотивированы военные. Я бы предложил вести оборону городов, где будет служба в армии, специальные подразделения, которые защищают, готовят оборонные рубежи. Если придет враг, каждый будет знать, что делать. Я знаю много молодых ребят, которые отлично выполняют задания. Чем парни отличаются от тех, кому 23, и кому 27, я не понимаю", - объяснил военный.

Игорь высказал мнение, что призывной возраст должен начинаться с 20 лет, а уклонистам нужно максимально ухудшить жизнь.

"Я бы сделал призывной возраст с 20 лет, я бы улучшил жизнь военных и ухудшил жизнь уклонистам. Мы не должны придумывать второстепенные мотивации, я говорю, как белорусский доброволец, а это ваша семья, земля, это ваши дома, какая еще нужна мотивация? Идите в ВСУ, выходите из-под маминой юбки, найдете там отличный коллектив, кружки по интересам, вас будут кормить", - подчеркнул доброволец.

Он также дал совет о том, как уже сейчас мужчины могут готовиться к службе в ВСУ.

"Если у вас есть свободное время, вы знаете, что пойдете служить в армию, если знаете, что будете на войне, через год уйдете на фронт, изучайте, ходите на стрельбище, изучайте медицину. Изучайте тактику, читайте книги, готовьте себя как профессионального военного. В это время можете подготовить личное снаряжение. Я знаю, что выдают хорошее снаряжение, но мы собираем свое сами, вы же знаете, что это ваша защита, чтобы ни на кого не надеяться", - советует Янков.