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Відпустка, компенсації та винагорода: які заохочення для військових з'явилися у новому законі про мобілізацію

Вівторок 16 квітня 2024 16:09
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Відпустка, компенсації та винагорода: які заохочення для військових з'явилися у новому законі про мобілізацію Мобілізація в Україні в 2024 році (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Верховна Рада України ухвалила новий закон про мобілізацію. Норми цього закону почнуть діяти за місяць після підпису документа президентом. У новому законі з'явилися нові варіанти заохочення для громадян, які стануть до лав ЗСУ добровільно.

Які будуть мотиваційні заохочення для громадян, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Закон про мобілізацію №10449.

Яку мотивацію передбачено для військовозобов'язаних

У новому законі розроблено низку мотиваційних заохочень для громадян, які стануть до лав ЗСУ:

1. Час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні

2. Додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки росіян, розмір буде встановлено на рівні закону та урядових підзаконних актів

3. Щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року та основна безперервна частина становитиме не менше 15 днів

4. Право на одноразову компенсації 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 000 гривень після першого року військової служби та 100 000 після другого

5. Право, протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 000 гривень

6. У разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти ВЛК дистанційно, а відповідна довідка буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення

7. Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 млн гривень

8. Врахування у вислугу років одного місяцю служби за три місяці - за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану

9. Додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення

10. Військовослужбовцям та їхнім дружинам та чоловікам не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед банками та іншими організаціями, виключення - кредити на автомобілі та нерухомість

11. Можливість самостійно обрати підрозділ для військовозобов'язаних, які підпишуть контракт з МОУ.

Раніше ми писали про те, що треба знати, аби не стати ухилянтом по новому закону про мобілізацію.

А ще розповідали про те, чи будуть мати відстрочку від мобілізації студенти та викладачі.

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