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"Яка ніч!": Еліна Світоліна вперше стала мамою

Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс (фото: facebook.com/tennis.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Українська тенісистка Еліна Світоліна та французький тенісист Гаель Монфіс вперше стали батьками.

Щасливою світлиною спортсменка ділиться у своєму Instagram.

Сім'я тенісистів стала більшою на прекрасну дівчинку на ім'я Скай Монфіс.

Еліна Світоліна стала мамою (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Що за ніч!!! Пані та панове, будь ласка, щиро вітайте Скай Монфіс. Дуже вдячна своєму чоловікові за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною", - написала Еліна під фото.

Своєю чергою новоспечений татусь написав у своїх соцмережах, що це була найдивовижніша ніч у його житті, яка закінчилася найпрекраснішим подарунком близько 6:00 ранку: "Еліна була сильною та сміливою. Я не можу не дякувати своїй дружині та Богу за цей особливий момент. Ласкаво просимо у світ, моя маленька принцеса Скай".

Цікаво, що англійською ім'я новонародженої крихітки пишеться з українською літерою "ї" - Skaї.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружені з 2021 року. Від початку березня цього року Еліна не з'являлася на публіці за причиною вагітності.

Раніше ми розповідали, через що Машу Єфросиніну довели до сліз в Німеччині.

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ТеннисЭлина Свитолина