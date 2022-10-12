MONATIK зі сльозами на очах розповів, чому не повернувся в Україну, коли почалася війна

Початок повномасштабної війни в Україні застав Дмитра Монатіка у Барселоні, де він був у відпустці. І хоча співак хотів якнайшвидше приїхати на батьківщину, але все ж не наважився на це.

Вперше MONATIK відверто розповів у інтерв'ю Маші Єфросініній, чому не повертався в Україну після 24 лютого.

Чому не повертався в Україну

У "Екзамені на відвертість" артист зізнається: рішення залишитися за кордоном далося йому непросто.

"Вранці 24-го лютого мене розбудила Іріша (дружина Дмитра - ред.) Вона сказала, що почалася війна, і що наші українські міста бомблять. Емоції, які я тоді відчув, складно описати словами. Мене моментально накрив синдром того, хто вижив. Хотілося терміново їхати додому, бути корисним…" - каже співак.

Але переживання за родину "перекривали той запал".

Монатік розповів, що не міг залишити родину в Європі, бо "як батько і чоловік, мав організувати їм побут, місце тимчасового перебування".

"І тільки після цього одразу повернувся в Україну", - пояснює зірка.

Дмитро також відзначає, що у нього з дружиною "була одна валіза, двоє маленьких дітей і абсолютне нерозуміння того, що робити, як діяти чи куди їхати".

"Я просто не міг залишити їх напризволяще у такий складний час. Довелося придушили чоловіче его і бути поруч із сім’єю, яка мене потребувала", - додає співак.

При цьому Монатіки, каже артист, одразу почали допомагати абсолютно всім, хто до них звертався, витрачаючи власні кошти.

"Допомагали волонтерам, своїй величезній команді та їхнім сім’ям. Робили та продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб допомогти людям і країні", - розповідає він.

Але згодом артист все ж прийняв рішення повернутися в Україну, залишивши сім’ю в безпеці.

Також артист каже, що його малі діти - сини Даня і Платон - вже знають, що таке війна.

"Знають, що Росія руйнує наші міста та вбиває людей… І кожного разу, коли я їду, вони питають: "Коли ми тепер побачимося? Місяці через два?" Таке складне запитання… Ми пояснюємо їм, що зараз непростий час і ми мусимо триматися. І завжди наголошуємо, що нам ще дуже пощастило, адже багато хто втратив або дітей, або батьків. А ми живі…" - зі сльозами на очах говорить Дмитро.

Додамо, що з початку війни MONATIK активно займається просвітницькою та соціальною діяльністю, підтримує військових, дав вже три благодійні тури Європою, допомагає волонтерам, українцям, а також творчим людям.