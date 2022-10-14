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Машу Єфросинину довели до сліз у Німеччині: "попливла, у всіх сенсах"

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П'ятниця 14 жовтня 2022 12:11
Машу Єфросинину довели до сліз у Німеччині: "попливла, у всіх сенсах" Маша Єфросиніна розплакалася у Німеччині на благодійному вечорі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що її довели до сліз на благодійному вечорі найвпливовіших людей у Німеччині. Її запросили туди, щоб вона розповіла про Україну.

Як повідомила ведуча на своїй сторінці в Instagram, слова експрезидента Німеччини Йоахіма Гаука довели її до сліз.

На благодійному вечорі багато говорили про Україну й Маша Єфросиніна розповідала деталі про те, що відбувається у рідній країні. Вона з перших днів повномасштабного вторгнення поставила собі завдання - не припиняти доносити інформацію. І саме цим займається у Європі.

"Розповіді правди європейцям про реальні події, історії та переживання в Україні справді відкриває їм очі. Учора в мене була можливість звернутися до найвпливовіших людей Німеччини із закликом переконувати їхню владу давати нам більше зброї, робити це швидше та ефективніше", - зазначає ведуча.

Машу Єфросинину довели до сліз у Німеччині: &quot;попливла, у всіх сенсах&quot;

Після виступу до неї підійшов експрезидент Німеччини Йоахім Гаук. Він був вражений сміливістю українців та попросив Єфросиніну не припиняти розповідати про сміливість її народу. Підтримка впливового політика так зворушила ведучу, що вона не змогла стримати сліз.

"Собі я завжди наказую не плакати та не показувати слабкість під час виступів. Тому що всі повинні бачити, що ми сильні. Але в момент, коли до мене наприкінці підійшов експрезидент Німеччини Йоахім Гаук і сказав, що я не маю зупинятися вчити європейців сміливості українців, я попливла…" - зізналася Маша Єфросиніна.

Машу Єфросинину довели до сліз у Німеччині: &quot;попливла, у всіх сенсах&quot;

До речі, раніше ми писали про те, що Єфросиніна розповіла про розлуку з чоловіком та його сльози.

А також розповідали про те, що Олексій Суханов зі сльозами розповів про розмову із мамою-росіянкою.

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Маша Єфросиніна