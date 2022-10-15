"Какая ночь!": Элина Свитолина впервые стала мамой

Семья теннисистов пополнилась прекрасной девочкой по имени Скай Монфис.

Элина Свитолина стала мамой (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Что за ночь!!! Дамы и господа, пожалуйста, приветствуйте Скай Монфис. Очень благодарна своему мужу за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала Элина под фото.

В свою очередь новоиспеченный папа написал в своих соцсетях, что это была самая удивительная ночь в его жизни, закончившаяся самым прекрасным подарком около 6:00 утра: "Элина была сильной и смелой. Я не могу не благодарить свою жену и Бога за этот особый момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса Скай".

Интересно, что на английском имя новорожденной крохи пишется с украинской буквой "ї" - Skaї.

Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис женаты с 2021 года. С начала марта этого года Элина не появлялась на публике по причине беременности.