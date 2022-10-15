"Какая ночь!": Элина Свитолина впервые стала мамой
Украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис впервые стали родителями.
Счастливой фотографией спортсменка делится в своем Instagram.
Семья теннисистов пополнилась прекрасной девочкой по имени Скай Монфис.
Элина Свитолина стала мамой (фото: instagram.com/elisvitolina)
"Что за ночь!!! Дамы и господа, пожалуйста, приветствуйте Скай Монфис. Очень благодарна своему мужу за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала Элина под фото.
В свою очередь новоиспеченный папа написал в своих соцсетях, что это была самая удивительная ночь в его жизни, закончившаяся самым прекрасным подарком около 6:00 утра: "Элина была сильной и смелой. Я не могу не благодарить свою жену и Бога за этот особый момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса Скай".
Интересно, что на английском имя новорожденной крохи пишется с украинской буквой "ї" - Skaї.
Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис женаты с 2021 года. С начала марта этого года Элина не появлялась на публике по причине беременности.
Ранее мы рассказывали, почему Машу Ефросинину довели до слез в Германии.
Читайте также, почему Дима Монатик не вернулся в Украину, когда началась война.