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"Яка чудова новина". У Туреччині зі скандалом скасували концерт Ані Лорак

У Туреччині скасували концерт Ані Лорак (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

У Туреччині скасували концерт співачки-зрадниці Ані Лорак. Виконавиця мала виступити в Анталії 29 липня, але діаспора українців сприяла відміні концерту.

Про цю новину повідомив консул України в Анталії Олександр Воронін у Facebook.

Деталі щодо скасування концерту Ані Лорак

Рішення про відміну концерту затвердила рада директорів холдингу Kilit Hospitality Group, до складу якої входить мережа готелів Nirvana, а також концертний зал, де і мала розважати публіку артистка.

"Вдалося домогтися відміни проведення концерту Ані Лорак (Кароліни Куек) у концертному залі The Cosmos Theatre. Таке рішення було прийнято після всебічного вивчення ситуації з концертом Ані Лорак, ролі особистості артистки у війні РФ проти України та можливих репутаційних наслідків проведення такого концерту з урахуванням громадського резонансу з боку українського співтовариства", - написав Воронін.

Зазначається, що продаж квитків зупинено, тим, хто їх уже придбав, буде повернено кошти.

У коментарях до посту українці написали, що "це чудова новина".

Зазначимо, що останнім часом Ані Лорак перебуває у дивному стані. Вона записує неоднозначні відео в купальнику, як її колега зі США Брітні Спірс.

Ані Лорак дивує всіх своїм виглядом (Скріншот із відео)

До речі, екс-чоловік Ані Лорак показав,як змінилася їхня спільна дочка.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак нещодавно засвітилася на цинічному відео на день загибелі українських дітей від російських ракет.

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Ані Лоракконцерти