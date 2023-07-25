"Яка чудова новина". У Туреччині зі скандалом скасували концерт Ані Лорак

У Туреччині скасували концерт співачки-зрадниці Ані Лорак. Виконавиця мала виступити в Анталії 29 липня, але діаспора українців сприяла відміні концерту.
Про цю новину повідомив консул України в Анталії Олександр Воронін у Facebook.
Рішення про відміну концерту затвердила рада директорів холдингу Kilit Hospitality Group, до складу якої входить мережа готелів Nirvana, а також концертний зал, де і мала розважати публіку артистка.
"Вдалося домогтися відміни проведення концерту Ані Лорак (Кароліни Куек) у концертному залі The Cosmos Theatre. Таке рішення було прийнято після всебічного вивчення ситуації з концертом Ані Лорак, ролі особистості артистки у війні РФ проти України та можливих репутаційних наслідків проведення такого концерту з урахуванням громадського резонансу з боку українського співтовариства", - написав Воронін.
Зазначається, що продаж квитків зупинено, тим, хто їх уже придбав, буде повернено кошти.
У коментарях до посту українці написали, що "це чудова новина".
Зазначимо, що останнім часом Ані Лорак перебуває у дивному стані. Вона записує неоднозначні відео в купальнику, як її колега зі США Брітні Спірс.
Ані Лорак дивує всіх своїм виглядом (Скріншот із відео)
До речі, екс-чоловік Ані Лорак показав,як змінилася їхня спільна дочка.
Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак нещодавно засвітилася на цинічному відео на день загибелі українських дітей від російських ракет.