"Яка чудова новина". У Туреччині зі скандалом скасували концерт Ані Лорак

Деталі щодо скасування концерту Ані Лорак

Рішення про відміну концерту затвердила рада директорів холдингу Kilit Hospitality Group, до складу якої входить мережа готелів Nirvana, а також концертний зал, де і мала розважати публіку артистка.

"Вдалося домогтися відміни проведення концерту Ані Лорак (Кароліни Куек) у концертному залі The Cosmos Theatre. Таке рішення було прийнято після всебічного вивчення ситуації з концертом Ані Лорак, ролі особистості артистки у війні РФ проти України та можливих репутаційних наслідків проведення такого концерту з урахуванням громадського резонансу з боку українського співтовариства", - написав Воронін.

Зазначається, що продаж квитків зупинено, тим, хто їх уже придбав, буде повернено кошти.

У коментарях до посту українці написали, що "це чудова новина".

Зазначимо, що останнім часом Ані Лорак перебуває у дивному стані. Вона записує неоднозначні відео в купальнику, як її колега зі США Брітні Спірс.

Ані Лорак дивує всіх своїм виглядом (Скріншот із відео)