"Какая прекрасная новость". В Турции со скандалом отменили концерт Ани Лорак

В Турции отменили концерт певицы-предательницы Ани Лорак. Исполнительница должна была выступить в Анталии 29 июля, но диаспора украинцев поспособствовала отмене концерта.
Об этой новости сообщил консул Украины в Анталии Александр Воронин в Facebook.
Решение об отмене концерта утвердил совет директоров холдинга Kilit Hospitality Group, в состав которой входит сеть отелей Nirvana, а также концертный зал, где и должна была развлекать публику артистка.
"Удалось добиться отмены проведения концерта Ани Лорак (Каролины Куек) в концертном зале The Cosmos Theatre. Такое решение было принято после всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности артистки в войне РФ против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества", - написал Воронин.
Отмечается, что продажа билетов остановлена, тем, кто их уже приобрел, будут возвращены средства.
В комментариях к посту украинцы написали, что "это прекрасная новость".
Отметим, что в последнее время Ани Лорак находится в странном состоянии. Она записывает неоднозначные видео в купальнике, как ее коллега из США Бритни Спирс.
Ани Лорак удивляет всех своим видом (Скриншот из видео)
Кстати, экс-супруг Ани Лорак показал, как изменилась их общая дочь.
Ранее мы сообщали, что Ани Лорак недавно засветилась на циничном видео в день гибели украинских детей от российских ракет.