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"Как в ужасном фильме". EL Кравчук рассказал, как из-за оккупации не мог похоронить отца

Среда 17 января 2024 09:20
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"Как в ужасном фильме". EL Кравчук рассказал, как из-за оккупации не мог похоронить отца EL Кравчук (фото: instagram.com/el.kravchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец El Кравчук трогательно вспомнил отца, умершего во время оккупации Бородянки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для издания "СК Лайф".

El Кравчук поделился личной трагедией

Отец исполнителя умер в 80 лет еще в апреле 2022 года. Сначала он долго болел ковидом, а после оккупации поселка на Киевщине, где он жил, его состояние значительно ухудшилось.

Последней волей мужчины было похоронить его неподалеку Бородянки. Однако выполнить желание родственника Кравчука было на тот момент сложно.

&quot;Как в ужасном фильме&quot;. EL Кравчук рассказал, как из-за оккупации не мог похоронить отца

EL Кравчук с родителями (фото: instagram.com/el.kravchuk)

"Это было сложно, потому что было время такое, что только-только освободили Бородянку. Все заминировано, было сложно. Но мне пошли навстречу люди", - рассказал певец.

Впрочем, знаменитости удалось выполнить просьбу отца благодаря связям. На прощание с папой, говорит звезда, пришли только он с мамой.

"Я звонил первым людям страны, которых знаю лично, чтобы была возможность похоронить отца. Все это было как в ужасном каком-то фильме. Отец любил общение, он военный преподаватель. Человек имел друзей, учеников, а хоронили мы с мамой вдвоем", - добавил исполнитель.

Кто такой Эль Кравчук

Андрей Кравчук (Андрей Остапенко-Кравчук) родился 17 марта 1975 года в Литве.

В 1989 году его семья переехала в Киев. В столице Кравчук начал свою карьеру.

В начале 90-х артист стал звездой. Популярность ему принесли песни Hollywood, "Война всегда война", "Зачем" и другие.

Артист снимался в телешоу, был ведущим и активно давал концерты.

Ранее Green Grey показали эмоциональное видео о потере близкого друга, расстрелянного россиянами.

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